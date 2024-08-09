Рецепт вкусных и полезных кабачковых блинов

Кабачковые блины — очень вкусное и простое в приготовлении блюдо. Оно непременно понравится домочадцам. Рассказываем, как приготовить восхитительные блины из кабачков.
Ингредиенты:
- Кабачок — 500 г
- Молоко — 400 г
- Мука — 250 г
- Яйцо — 3 шт.
- Подсолнечное масло — 50 г
- Соль — 3 ч.л.
- Сахар — 2 ч.л.
Приготовление:
- Крупно нарезать кабачок. Взбить при помощи блендера.
- В миске смешать кабачок, яйца, соль и сахар.
- Добавить молоко, муку и подсолнечное масло. Тщательно перемешать. Тесто готово.
- Прожарить кабачковые блины на скоровороде. Приятного аппетита!
Фото: freepik.com/chandlervid85
Михаил Богданов заявил, что в ближайшее время Россию посетит Махмуд Аббас
Президент Палестины Махмуд Аббас в ближайшее время посетит Москву для обсуждения совместных подходов к урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов. Он отметил, что визит состоится "скоро, в ближайшие дни".
Власти Китая выступили за проведения ВЭФ в России
Китай выразил поддержку проведению Россией 9-го Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), надеясь, что мероприятие станет стимулом для углубления регионального сотрудничества, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел КНР.
Лера Кудрявцева похвасталась густой растительностью на теле
Отдыхающая на морском побережье телеведущая Лера Кудрявцева продемонстрировала бодипозитив, показав своё пренебрежение в депиляции.
Pronews.gr: для избавления от жира на животе утренний кофе можно заменить на зеленый чай
Греческие специалисты порекомендовали напитки, которые заменят утренний кофе и также помогут снизить количество жира на животе. Среди рекомендуемых заменителей кофе — вода с тмином.