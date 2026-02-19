Сметана и сгущенка удваивают калории: безопасная норма блинов в день

Два-четыре блина в день можно позволить себе без вреда для фигуры, если учитывать калорийность и образ жизни, пояснила диетолог, терапевт Ольга Лушникова. О том, как не переесть в Масленичную неделю и сделать блины менее калорийными, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Диетолог отметила, что безопасное количество блинов зависит от пола, возраста, уровня физической активности, общей суточной калорийности рациона и наличия хронических заболеваний. По ее словам, если ориентироваться на стандартный рецепт, мука, яйца, молоко и небольшое количество сливочного масла, один блин в среднем содержит от восьмидесяти до ста двадцати килокалорий.

"Можем спокойно съесть два-четыре блина, если ориентируемся только на калорийность", — пояснила Лушникова.

Специалист добавила, что снизить калорийность можно за счет уменьшения количества масла как в тесте, так и при жарке. Она рекомендовала использовать минимальное количество масла, например распределять его кисточкой по сковороде, либо готовить на качественном антипригарном покрытии.

Кроме того, эксперт советует сокращать сахар в рецепте или вовсе обходиться без него, отдавая предпочтение соленым вариантам. Дополнительный способ сделать блюдо легче — добавлять в тесто овощи или зелень, например кабачки, шпинат, тыкву или брокколи.

Отдельное внимание Лушникова обратила на начинки, которые существенно увеличивают калорийность и жирность блюда.

"Сметана жирная, шоколадные ореховые пасты, сгущенное молоко, сгущенное молоко, сладкие сырные начинки, колбаса-ветчина у нас идут в ход", — отметила диетолог.

По ее словам, жирную сметану можно заменить на греческий йогурт, добавить к нему ягоды или зелень, а сладкие топпинги по возможности ограничить. В качестве более сбалансированных вариантов подойдут начинки из творога, натурального мяса или яйца с зеленью.