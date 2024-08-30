«Королева марафонов» признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергла другие обвинения

30 августа в Савеловском суде Москвы прошло рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Блиновской, создательницы онлайн-марафонов исполнения желаний. Подсудимая признала вину в уклонении от уплаты налогов, но отвергнула обвинения в легализации средств, передает ТАСС.

Блиновская на суде пояснила, что зарабатывала деньги законно, а полученную прибыль вкладывала в легальные предприятия, например, в сельское хозяйство. Также подсудимая отметила, что занималась семьей и любимым делом, а бухгалтерия "была последним, что меня интересовало".

Также Блиновская обвинялась в неправомерном обороте средств. Эти обвинения блогер также отвергла, сказав, что не занималась вменяемыми ей операциями.

"Нет ни одного доказательства, что я хоть как-то связана с инкриминируемыми мне денежными переводами", — утверждает Блиновская.

Фото: официальный Telegram-канал Московских судов общей юрисдикции (public domain)