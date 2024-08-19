Высока вероятность признания Елены Блиновской банкротом и продажи её имущества

Светлана Тарнопольская, партнер адвокатской коллеге "Юков и партнеры", считает, что высока вероятность, что суд признает блогера Елену Блиновскую банкротом и начнет процедуру реализации её имущества. В разговоре с "Газетой.Ru" она отметила:
"Признание банкротом и процесс продажи имущества весьма вероятны, особенно если это делается с целью погашения налоговых долгов. Суд вряд ли согласится на кандидатуру финансового управляющего, предложенного самой должницей".
По её словам, для Федеральной налоговой службы лучше назначить управляющего из списка саморегулируемых организаций. Тарнопольская добавила, что даже при реализации такого сценария продажа недвижимости, наложенной на неё арестом в рамках уголовного дела, может быть сложной задачей. Тем не менее, если ФНС поддержит эту идею в суде, вероятность успешной продажи есть.
Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение заявления Блиновской о банкротстве с 19 августа на ноябрь. В ходе заседания её представитель сообщил, что она готова продать квартиру за 90 миллионов рублей для погашения долгов. Рассмотрение вопроса о разблокировке имущества обсуждалось в контексте аккредитива.
Фото: Instagram*\elena_blinovskaya
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