Елена Блиновская остаётся под стражей: срок продлен до 2 февраля 2025

Арест блогера Елены Блиновской продлён до февраля 2025 года

По данным московской прокуратуры, суд в столице России продлил арест "королевы марафонов" Елены Блиновской ещё на полгода. Теперь она останется под стражей до 2 февраля 2025 года.

Кроме того, был также продлен арест на её имущество.

«Ходатайство защиты о возвращении уголовного дела прокурору было отклонено судом. Также назначено судебное заседание в общем порядке судебного разбирательства», - заявили в прокуратуре.

Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и нарушении правил оборота платежных средств.

Ко времени начала судебного процесса, пришедшегося на 14 августа, Блиновская не смогла погасить задолженность перед государством в размере около 1,2 млрд рублей.

Фото: commons.wikimedia.org