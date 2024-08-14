Елена Блиновская остаётся под стражей: срок продлен до 2 февраля 2025

По данным московской прокуратуры, суд в столице России продлил арест "королевы марафонов" Елены Блиновской ещё на полгода. Теперь она останется под стражей до 2 февраля 2025 года.
Кроме того, был также продлен арест на её имущество.
«Ходатайство защиты о возвращении уголовного дела прокурору было отклонено судом. Также назначено судебное заседание в общем порядке судебного разбирательства», - заявили в прокуратуре.
Блиновскую обвиняют в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств и нарушении правил оборота платежных средств.
Ко времени начала судебного процесса, пришедшегося на 14 августа, Блиновская не смогла погасить задолженность перед государством в размере около 1,2 млрд рублей.
Фото: commons.wikimedia.org
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