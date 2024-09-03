Госсекретарь США вызван в комитет по международным делам: спор вокруг вывода войск из Афганистана

Председатель комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол вызвал госсекретаря Энтони Блинкена для дачи показаний по поводу вывода американских войск из Афганистана.
По данным телеканала Fox News, повестка была выписана, так как Блинкен ранее отказался выступить перед комитетом.
Законодатели настаивают на том, чтобы Блинкен явился в комитет 19 сентября, в противном случае он может быть обвинен в неуважении к конгрессу. Однако в Государственном департаменте заявили, что Блинкен занят в указанную дату и предложили альтернативные варианты.
Вывод американских войск из Афганистана стал предметом обсуждения и критики. В ночь на 31 августа 2021 года военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти двадцатилетнему военному присутствию в стране.
В начале сентября того же года было объявлено о формировании временного правительства Афганистана под руководством Мохаммада Хасана Ахунда, который ранее занимал пост министра иностранных дел во время первого правления "Талибана"* и находится под санкциями ООН с 2001 года.
* Находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Фото: www. flickr. com/U.S. Embassy Nigeria (the image is in the public domain)
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