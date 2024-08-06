Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 85,1646
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 07.08.2024 : 93,0265
Блинкен объявил о назначении Ричарда Вермы спецпредставителем США по Украине
  1. Главная
  2. Мир

В США появился новый спецпредставитель по Украине

Блинкен объявил о назначении Ричарда Вермы спецпредставителем США по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о том, что спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прекращают свою работу. На ее место встает Ричард Верма. Об этом говорится в заявлении американского дипломата.

"Поскольку позиция Пенни ограничена сроком в один год, то начатая ей работа продолжится. Заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсами Ричард Верма продолжит ее работу", - говорится в сообщении.

Кроме того, в тексте заявления сообщается о том, что Прицкер инициировала старт проекта по ускоренному лицензированию и совместному производству предприятий ВПК Штатов и Украины, а также работала над тем, чтобы выделить Киеву 9 млрд долларов в качестве материальной поддержки.

Стоит отметить, что ранее Прицкер заявляла, что Вашингтону со временем все труднее становится искать средства для помощи Украине. Она отмечала, что из-за этого приходится искать новые варианты поддержки вместе прямой помощи.

Фото: flickr/U.S. Department of State

Мир

Reuters: Путин через Шойгу попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

Reuters: Путин через Шойгу попросил Иран о сдержанном ответе Израилю

Президент России Владимир Путин решил передать послание через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу Ирану касаемо ответа на недавний израильский удар по Тегерану.

Читать полностью
Американское СМИ: наращивание Соединенными Штатами вооружения приведёт к ядерной войне

Американское СМИ: наращивание Соединенными Штатами вооружения приведёт к ядерной войне

Издание Responsible Statecraft пишет, что усиление Соединенных Штатов не уменьшит напряженность в отношениях с Россией, а, скорее, увеличит опасность ядерной войны.

Читать полностью

Общество

Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери

Владимир Винокур показал королевскую могилу своей матери

Юморист Владимир Винокур удивил подписчиков тем, как выглядят могилы его родителей

Читать полностью
Президент НП

Президент НП "Гильдия Маркетологов" Березин: подделку можно определить по цене

Поддельные товары на маркетплейсах можно определить, посмотрев на их стоимость, упаковку, сравнив с продемонстрированным на официальном сайте товаром и многое другое. Об этом NewsInfo.Ru сообщил президент НП "Гильдия Маркетологов" Игорь Березин.

Читать полностью

Новости