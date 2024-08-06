В США появился новый спецпредставитель по Украине

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен объявил о том, что спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер прекращают свою работу. На ее место встает Ричард Верма. Об этом говорится в заявлении американского дипломата.
"Поскольку позиция Пенни ограничена сроком в один год, то начатая ей работа продолжится. Заместитель государственного секретаря по управлению и ресурсами Ричард Верма продолжит ее работу", - говорится в сообщении.
Кроме того, в тексте заявления сообщается о том, что Прицкер инициировала старт проекта по ускоренному лицензированию и совместному производству предприятий ВПК Штатов и Украины, а также работала над тем, чтобы выделить Киеву 9 млрд долларов в качестве материальной поддержки.
Стоит отметить, что ранее Прицкер заявляла, что Вашингтону со временем все труднее становится искать средства для помощи Украине. Она отмечала, что из-за этого приходится искать новые варианты поддержки вместе прямой помощи.
Фото: flickr/U.S. Department of State
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