Жалюзи — главный пылесборник в доме: что будет, если их не чистить регулярно

Жалюзи со временем становятся настоящим "пылесборником", и от их состояния зависит не только вид окна, но и чистота в комнате. К счастью, поддерживать их в порядке можно без сложных процедур и демонтажа конструкции.

Подготовка к уборке

Перед началом работы лучше убрать с подоконника все лишнее и подготовить необходимые вещи: мягкую щётку или насадку-пылесос, тряпку из микрофибры, губку, ведро с тёплой водой и при необходимости стул для доступа к верхним ламелям. В качестве моющего подойдут мыльный раствор, средство для посуды или очиститель для стёкол.

Металлические и пластиковые жалюзи

Такие конструкции проще всего мыть. Сначала их закрывают и снимают пыль с помощью щётки или пылесоса. Затем ламели обрабатывают раствором моющего средства и оставляют на 10-15 минут. После этого жалюзи раскрывают и протирают каждую пластину мягкой тряпкой. Для труднодоступных мест удобно использовать старую зубную щётку. В завершении всё промывают чистой водой и дают высохнуть. Для дополнительного ухода можно обработать ламели антистатиком, чтобы пыль оседала меньше.

Тканевые жалюзи

Для начала с них снимают сухую пыль с помощью пылесоса с мягкой насадкой или сухой тряпки. При сильных загрязнениях ткань протирают салфеткой, смоченной водой с небольшим количеством моющего средства. Другой вариант — распылить раствор из пульверизатора и удалить грязь губкой, затем пройтись по поверхности микрофиброй.

Горизонтальные жалюзи

Здесь важна последовательность. Сначала шторы полностью закрывают и убирают пыль с обеих сторон ламелей. После этого их раскрывают и протирают каждую пластину по направлению сверху вниз тряпкой с моющим раствором. В финале нужно убрать остатки чистящего состава влажной салфеткой.

Итог

Регулярная уборка жалюзи — несложная задача, если делать её систематически. Достаточно уделять им внимание хотя бы раз в неделю: это не только сохранит свежий вид, но и уменьшит необходимость в глубокой очистке, продлив срок службы конструкции.