Жалюзи можно чистить прямо на окне: простая инструкция

Жалюзи быстро собирают пыль и грязь, и со временем это портит не только вид, но и атмосферу в доме. Хорошая новость — в большинстве случаев их можно почистить прямо на окне, без сложного демонтажа.

Что подготовить заранее

Перед уборкой лучше освободить подоконник и приготовить:

мягкую щётку или пылесос,

тряпку из микрофибры,

кухонную губку,

ведро с тёплой водой,

моющее средство (жидкость для посуды, стекол или специальный очиститель для жалюзи),

стул или небольшую лестницу для верхних ламелей.

Пластиковые и металлические жалюзи

Закройте шторы и удалите пыль щёткой или пылесосом.

Смочите ламели моющим раствором и оставьте на 15 минут.

Откройте жалюзи и протрите каждую ламель тряпкой. Для трудных мест используйте старую зубную щётку.

Ополосните чистой водой и дайте высохнуть.

Для защиты обработайте антистатиком.

Тканевые жалюзи

Сначала уберите пыль сухой тряпкой или пылесосом.

При сильных загрязнениях протрите поверхность влажной салфеткой с каплей моющего средства или распылите раствор из пульверизатора.

Удалите грязь губкой и насухо вытрите микрофиброй.

Горизонтальные жалюзи

Закройте ламели, чтобы убрать пыль с обеих сторон сразу. Затем откройте и обработайте их тряпкой с моющим раствором сверху вниз. В финале протрите чистой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки химии.

Почему важна регулярность

Если уделять жалюзи всего несколько минут раз в неделю, они всегда будут выглядеть аккуратно, а глубокая очистка потребуется гораздо реже. Кроме того, такой уход продлевает срок службы конструкции.