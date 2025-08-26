Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Окно
Окно
© Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:16

Жалюзи можно чистить прямо на окне: простая инструкция

Регулярная чистка жалюзи продлевает срок службы и улучшает атмосферу в доме

Жалюзи быстро собирают пыль и грязь, и со временем это портит не только вид, но и атмосферу в доме. Хорошая новость — в большинстве случаев их можно почистить прямо на окне, без сложного демонтажа.

Что подготовить заранее

Перед уборкой лучше освободить подоконник и приготовить:

  • мягкую щётку или пылесос,
  • тряпку из микрофибры,
  • кухонную губку,
  • ведро с тёплой водой,
  • моющее средство (жидкость для посуды, стекол или специальный очиститель для жалюзи),
  • стул или небольшую лестницу для верхних ламелей.

Пластиковые и металлические жалюзи

  • Закройте шторы и удалите пыль щёткой или пылесосом.
  • Смочите ламели моющим раствором и оставьте на 15 минут.
  • Откройте жалюзи и протрите каждую ламель тряпкой. Для трудных мест используйте старую зубную щётку.
  • Ополосните чистой водой и дайте высохнуть.
  • Для защиты обработайте антистатиком.

Тканевые жалюзи

Сначала уберите пыль сухой тряпкой или пылесосом.
При сильных загрязнениях протрите поверхность влажной салфеткой с каплей моющего средства или распылите раствор из пульверизатора.
Удалите грязь губкой и насухо вытрите микрофиброй.

Горизонтальные жалюзи

Закройте ламели, чтобы убрать пыль с обеих сторон сразу. Затем откройте и обработайте их тряпкой с моющим раствором сверху вниз. В финале протрите чистой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки химии.

Почему важна регулярность

Если уделять жалюзи всего несколько минут раз в неделю, они всегда будут выглядеть аккуратно, а глубокая очистка потребуется гораздо реже. Кроме того, такой уход продлевает срок службы конструкции.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Хранение посуды перевёрнутой помогает избежать запаха и разводов от воды вчера в 20:50

Влага, запахи и плесень не пройдут: один приём решает все проблемы с посудой

Узнайте, зачем многие хозяйки переворачивают посуду в шкафу! Практичные причины, традиции и приметы, стоящие за этим способом хранения.

Читать полностью » Эксперты назвали опасные компоненты бытовой химии, которых стоит избегать вчера в 19:44

Красивый "зелёный" флакон может быть токсичнее обычного

Не вся бытовая химия с «эко»-маркировкой безопасна. Рассказываем, какие компоненты стоит избегать и как выбрать действительно экологичные средства.

Читать полностью » Как выбрать обивку для мебели, если в доме есть дети или животные вчера в 19:32

Мебель для семьи с детьми и животными: как выбрать ткань, которая не будет доставлять проблем

Как выбрать обивку для мягкой мебели, чтобы она была долговечной и подходила для семьи с детьми и животными? Эксперт делится важными рекомендациями.

Читать полностью » Сравнение швабр для дома: классические, с отжимом и паровые — рекомендации специалистов вчера в 18:38

Век нанотехнологий, а вы всё ещё моете пол палкой с тряпкой

Как выбрать швабру, чтобы уборка перестала быть мучением? Сравниваем классические, с отжимом и паровые модели: плюсы, минусы и советы экспертов.

Читать полностью » Как грамотно организовать кухню: советы по размещению плит, мойки и обеденной зоны вчера в 18:28

5 самых распространенных ошибок при проектировании кухни: что вы делаете не так

Как избежать распространенных ошибок при планировке кухни? Дизайнер Светлана Косарева делится важными советами для удобства и безопасности на кухне.

Читать полностью » Правила хранения зимних вещей после сезона — рекомендации специалистов вчера в 17:34

Вакуумные пакеты удобны, но портят вещи: парадокс хранения

Как сохранить шубы, свитера и сапоги свежими до следующего сезона? Простые правила хранения без моли, запаха и плесени помогут сберечь любимые вещи.

Читать полностью » Как микробы и бактерии скапливаются в губке для посуды — советы по безопасному использованию вчера в 17:24

Энтеробактерии и сальмонелла в вашей губке для посуды: как избежать заражения

Губка для мытья посуды может быть скрытым источником опасных бактерий. Узнайте, какие микробы могут размножаться в грязной губке и как защититься от инфекции.

Читать полностью » Как выбрать порошок, таблетки или капсулы для посудомойки — советы специалистов вчера в 16:28

Гель работает мягче, а порошок — мощнее: как не ошибиться с выбором

Порошок, таблетки, капсулы или гель? Разбираемся, чем отличаются средства для посудомоек, какие компоненты важны и как выбрать лучший вариант.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Kawasaki представила новый круизер Eliminator 2025 в Индии
Спорт и фитнес

Врачи Управления по охране здоровья женщин: ограничения для спорта во время менструации отсутствуют
Садоводство

Эксперты назвали лучшие растения для посадки в сентябре
Красота и здоровье

Медики: наследственность и хронический стресс значительно увеличивают риск инфаркта до 40 лет
Садоводство

Эффект многослойности — как правильно расположить растения разной высоты
Спорт и фитнес

Мэтт Чэн назвал червячок одним из самых эффективных комплексных упражнений
Наука и технологии

NASA зафиксировало рекордную поляризацию рентгеновского излучения от одной из чёрных дыр
Авто и мото

Октановое число бензина АИ-95 может снизиться до АИ-92 при неисправной крышке бака — предупреждают специалисты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru