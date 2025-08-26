Жалюзи можно чистить прямо на окне: простая инструкция
Жалюзи быстро собирают пыль и грязь, и со временем это портит не только вид, но и атмосферу в доме. Хорошая новость — в большинстве случаев их можно почистить прямо на окне, без сложного демонтажа.
Что подготовить заранее
Перед уборкой лучше освободить подоконник и приготовить:
- мягкую щётку или пылесос,
- тряпку из микрофибры,
- кухонную губку,
- ведро с тёплой водой,
- моющее средство (жидкость для посуды, стекол или специальный очиститель для жалюзи),
- стул или небольшую лестницу для верхних ламелей.
Пластиковые и металлические жалюзи
- Закройте шторы и удалите пыль щёткой или пылесосом.
- Смочите ламели моющим раствором и оставьте на 15 минут.
- Откройте жалюзи и протрите каждую ламель тряпкой. Для трудных мест используйте старую зубную щётку.
- Ополосните чистой водой и дайте высохнуть.
- Для защиты обработайте антистатиком.
Тканевые жалюзи
Сначала уберите пыль сухой тряпкой или пылесосом.
При сильных загрязнениях протрите поверхность влажной салфеткой с каплей моющего средства или распылите раствор из пульверизатора.
Удалите грязь губкой и насухо вытрите микрофиброй.
Горизонтальные жалюзи
Закройте ламели, чтобы убрать пыль с обеих сторон сразу. Затем откройте и обработайте их тряпкой с моющим раствором сверху вниз. В финале протрите чистой влажной салфеткой, чтобы убрать остатки химии.
Почему важна регулярность
Если уделять жалюзи всего несколько минут раз в неделю, они всегда будут выглядеть аккуратно, а глубокая очистка потребуется гораздо реже. Кроме того, такой уход продлевает срок службы конструкции.
