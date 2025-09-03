Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:33

Жалюзи — враг вашей чистоты: как не допустить катастрофы в доме

Удаляйте пыль и жир с горизонтальных жалюзи на кухне раз в неделю

Чистка жалюзи — занятие, которое многие хозяйки откладывают до последнего. Скопившаяся пыль и въевшаяся грязь превращают процесс в настоящее испытание. Но если знать несколько проверенных приёмов, можно вернуть блеск даже самым проблемным горизонтальным жалюзи без особых усилий.

Как ухаживать за горизонтальными жалюзи

Такие конструкции защищают комнаты от солнца и посторонних взглядов, но требуют регулярного ухода. Со временем на них появляется налёт пыли, копоть или жирные следы. Особенно быстро они загрязняются на кухне и в спальне. Чтобы продлить срок службы и сохранить аккуратный вид, важно мыть их правильно и без спешки.

Демонтаж и полная очистка

Если загрязнения серьёзные, лучше снять жалюзи и промыть их целиком. Для этого подойдут мягкая губка и раствор подходящего моющего средства или жидкость для мытья стёкол. Использовать порошковые абразивы и жёсткие щётки не стоит: они легко царапают поверхность. Чем быстрее удалить следы жира или копоти, тем меньше шансов, что они успеют засохнуть и превратятся в стойкие пятна.

Как почистить жалюзи без снятия

Когда времени мало, а пыль уже заметна, можно обойтись без демонтажа. Один из способов — смешать воду с антисептиком или антистатиком, надеть резиновые перчатки, а сверху — хлопчатобумажные. Намочив их в растворе, легко протирать ламели пальцами, захватывая поверхность с двух сторон. Подойдёт и классический вариант: распылить на планки средство для стёкол и протереть хлопчатобумажной салфеткой.

Влажные салфетки и безопасность

Часто хозяйки используют влажные тряпочки. Это удобно, но важно помнить: излишек воды опасен для крепёжного профиля. Жидкость может попасть внутрь и вызвать ржавчину или деформацию. Жалюзи нельзя сильно сжимать или тянуть — металл гнётся, а пластик трескается. Чистить лучше в разложенном виде, чтобы получить доступ к каждой планке и избежать повторного оседания пыли.

Особый уход за деревянными жалюзи

Если в доме установлены деревянные модели, к ним нужен ещё более бережный подход. Дерево боится агрессивных химикатов и струи воды. Достаточно мягкой ткани, слегка смоченной в растворе воды с мылом. Перед использованием тряпку важно хорошо отжать. Каждую ламель протирают насухо, а затем при необходимости наносят специальный полироль с пылеотталкивающим эффектом. Это помогает сохранить текстуру и естественный блеск древесины.

Дополнительные советы по уходу

  • Используйте антистатические спреи — они препятствуют быстрому оседанию пыли.
  • Чистите жалюзи раз в 1-2 недели, чтобы грязь не успевала накапливаться.
  • В кухне уделяйте внимание ламелям возле плиты — там оседает больше жира.
  • Для пластиковых моделей подойдут мягкие моющие средства, для алюминиевых — специальные жидкости для металла.

Регулярный уход позволит жалюзи дольше оставаться опрятными и избавит вас от необходимости сложной генеральной уборки.

