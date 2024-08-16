С возрастом голова и подбородок слепой пещерной рыбы обрастают вкусовыми сосочками

Американские учёные вкусовые рецепторы на голове и подбородке слепой пещерной рыбы. Своим открытием они поделились в Communications Biology.

Слепые пещерные рыбы Astyanax mexicanus обитают в пещерных прудах на северо-востоке Мексики. За тысячелетия эволюции в темноте они утратили зрение и окраску.

"Регрессия, такая как потеря зрения и пигментации, — хорошо изученное явление, но биологические основы конструктивных особенностей изучены меньше", — объясняет профессор Калифорнийского университета, биолог Джошуа Гросс, руководивший исследованием.

По его словам, дополнительные вкусовые рецепторы на голове этого вида были найдены ещё в 1960-х, но дальнейших исследований их развития или генетических процессов, объясняющих эту необычную особенность, не проводилось.

Учёные установили, что до пятимесячного возраста количество вкусовых сосочков у слепых пещерных рыб такое же, как у их зрячих сородичей, обитающих на поверхности, а затем оно начинает увеличиваться вплоть до взросления примерно в 18 месяцев.

По времени это совпадает с изменением рациона питания, когда пещерные рыбы меняют живую еду на другие продукты, вроде гуано летучих мышей. По мнению Гросса, рост рецепторов обостряют вкусовые ощущения рыбы, "что, вероятно, является адаптивной чертой".

"Остаётся неясным, какова точная функциональная и адаптивная значимость этой расширенной вкусовой системы", — добавляет он.

Учёные начали исследования вкусовых пристрастий пещерных рыб, проверяя их реакцию на кислое, сладкое и горькое.