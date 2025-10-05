Бренд ослеп, звук прозрел: как дешёвые наушники обошли Apple и Sony по качеству

В мире премиум-наушников репутация бренда давно стала важной частью выбора. Но когда эксперты Wired решили проверить, насколько имена вроде Apple и Sony соответствуют качеству звучания, результат оказался неожиданным.

Журналисты устроили эксперимент, максимально исключив влияние маркетинга. На тест пригласили четырех профессионалов из индустрии звука — продюсеров и инженеров, работавших с артистами уровня Paramore и Jonas Blue. Каждый из них оценивал шесть моделей полноразмерных наушников, не зная, какая из них играет в данный момент.

Как проходил эксперимент

Все участники слушали хит The Weeknd "Blinding Lights" в полной темноте. Активное шумоподавление было включено у всех устройств. Это позволило сосредоточиться исключительно на звуке — его чистоте, глубине и детализации.

В финальный список вошли:

Sony WH-1000XM6,

Bose QuietComfort Ultra,

Bowers & Wilkins Px7 S3,

Apple AirPods Max,

Nothing Headphones (1),

Soundcore Space One Pro.

Эксперты оценивали каждую модель по ключевым параметрам: частотный баланс, объем сцены, детальность и естественность передачи вокала.

Неожиданные итоги

Результаты оказались сюрпризом даже для самих участников. Флагманские Sony WH-1000XM6 получили критику за "скучное" звучание и слабую проработку средних частот. Bose QuietComfort Ultra, напротив, упрекнули в чрезмерно выраженном басе, который "съедал" остальной диапазон.

AirPods Max были признаны лидерами по качеству шумоподавления и чистоте голоса, но эксперты отметили, что им не хватает "музыкальности" и живости. У Bowers & Wilkins Px7 S3 выявили приглушенные высокие частоты, из-за чего композиции теряли воздух и динамику.

А вот бюджетные Nothing Headphones (1) и Soundcore Space One Pro удивили всех. Они продемонстрировали сбалансированный звук и широкую звуковую сцену. По словам специалистов, такие результаты от моделей средней ценовой категории "выглядят почти сенсационно".

Таблица сравнения

Модель Особенности звучания Плюсы Минусы Sony WH-1000XM6 Спокойное, ровное Комфорт, ANC Недостаточно яркая середина Bose QuietComfort Ultra Мощный бас Глубокие низы, удобство Перебор с басом Bowers & Wilkins Px7 S3 Тёплое, мягкое Приятный тон Недостаточно "воздуха" Apple AirPods Max Точная передача вокала Отличное шумоподавление Менее "живое" звучание Nothing Headphones (1) Сбалансированное Чистота, динамика Небольшие искажения на громкости Soundcore Space One Pro Объёмное, энергичное Универсальность, цена Не самый прочный корпус

Итог Wired: первое место — Soundcore Space One Pro, второе — Nothing Headphones (1), третье — Apple AirPods Max.

Почему дешёвые модели смогли победить

Наушники среднего класса уже давно перестали быть "вторым сортом". Производители вроде Nothing и Anker (бренд Soundcore) активно используют технологии DSP и гибкие алгоритмы эквализации, добиваясь натурального звучания без завышенных частот. При этом они часто предлагают более свежие решения в дизайне и эргономике.

Кроме того, у недорогих моделей меньше маркетинговых ограничений: компании не обязаны подстраивать звук под массовые ожидания. Это даёт свободу создавать естественный тембр, ближе к профессиональному.

Как выбрать наушники с хорошим звуком

Проверяйте баланс частот. Хорошие наушники не должны "заваливать" бас или терять высокие ноты. Оценивайте комфорт. Даже лучший звук не спасёт, если через полчаса уши устанут. Слушайте разный контент. Один и тот же трек может звучать идеально в одних наушниках и провально — в других. Не переплачивайте за бренд. Иногда премиум стоит лишь на коробке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбирать по рейтингу популярности.

Последствие: переплата без реального улучшения качества.

Альтернатива: тестировать самостоятельно — в магазинах часто разрешают подключение к смартфону.

Ошибка: ориентироваться на "глубокий бас" как главный критерий.

Последствие: искажённый звук, утомление слуха.

Альтернатива: выбирать модели с ровной АЧХ (указывают в характеристиках).

Ошибка: игнорировать посадку и материалы амбушюр.

Последствие: потливость, дискомфорт, падение качества звука.

Альтернатива: выбирать наушники с мягкими амбушюрами из пены с эффектом памяти.

А что если… Apple всё-таки исправит ситуацию?

Слухи говорят, что AirPods Max 2 могут получить переработанные драйверы и улучшенную балансировку тембра. Если Apple сделает ставку не только на ANC, но и на живое звучание, новый тест вполне может закончиться иначе.

Плюсы и минусы премиум и бюджетных моделей

Категория Плюсы Минусы Премиум (Apple, Sony, Bose) Стиль, технологии, брендовая поддержка Высокая цена, "стерильный" звук Бюджет (Nothing, Soundcore) Отличное соотношение цена/качество, эксперименты с профилем звука Меньшая долговечность, простые материалы

FAQ

Как выбрать наушники с активным шумоподавлением?

Выбирайте модели, где ANC работает без заметного давления в ушах и не искажает музыку.

Что лучше: беспроводные или проводные наушники?

Проводные дают немного чище звук, но современные Bluetooth-кодеки (LDAC, aptX Adaptive) минимизируют разницу.

Почему важно тестировать вживую?

Даже два человека могут воспринимать одну и ту же модель по-разному. Примерка и прослушивание — лучший тест.

Мифы и правда

Миф: чем дороже наушники, тем лучше звук.

Правда: не всегда. Многие бюджетные модели звучат реалистичнее из-за честной настройки.

Миф: активное шумоподавление портит качество звучания.

Правда: современные системы ANC минимизируют потери и даже улучшают восприятие деталей.

Миф: пластиковый корпус = плохое качество.

Правда: лёгкий пластик снижает вибрации и делает наушники комфортнее при долгом ношении.

3 интересных факта