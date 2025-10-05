Бренд ослеп, звук прозрел: как дешёвые наушники обошли Apple и Sony по качеству
В мире премиум-наушников репутация бренда давно стала важной частью выбора. Но когда эксперты Wired решили проверить, насколько имена вроде Apple и Sony соответствуют качеству звучания, результат оказался неожиданным.
Журналисты устроили эксперимент, максимально исключив влияние маркетинга. На тест пригласили четырех профессионалов из индустрии звука — продюсеров и инженеров, работавших с артистами уровня Paramore и Jonas Blue. Каждый из них оценивал шесть моделей полноразмерных наушников, не зная, какая из них играет в данный момент.
Как проходил эксперимент
Все участники слушали хит The Weeknd "Blinding Lights" в полной темноте. Активное шумоподавление было включено у всех устройств. Это позволило сосредоточиться исключительно на звуке — его чистоте, глубине и детализации.
В финальный список вошли:
-
Sony WH-1000XM6,
-
Bose QuietComfort Ultra,
-
Bowers & Wilkins Px7 S3,
-
Apple AirPods Max,
-
Nothing Headphones (1),
-
Soundcore Space One Pro.
Эксперты оценивали каждую модель по ключевым параметрам: частотный баланс, объем сцены, детальность и естественность передачи вокала.
Неожиданные итоги
Результаты оказались сюрпризом даже для самих участников. Флагманские Sony WH-1000XM6 получили критику за "скучное" звучание и слабую проработку средних частот. Bose QuietComfort Ultra, напротив, упрекнули в чрезмерно выраженном басе, который "съедал" остальной диапазон.
AirPods Max были признаны лидерами по качеству шумоподавления и чистоте голоса, но эксперты отметили, что им не хватает "музыкальности" и живости. У Bowers & Wilkins Px7 S3 выявили приглушенные высокие частоты, из-за чего композиции теряли воздух и динамику.
А вот бюджетные Nothing Headphones (1) и Soundcore Space One Pro удивили всех. Они продемонстрировали сбалансированный звук и широкую звуковую сцену. По словам специалистов, такие результаты от моделей средней ценовой категории "выглядят почти сенсационно".
Таблица сравнения
|Модель
|Особенности звучания
|Плюсы
|Минусы
|Sony WH-1000XM6
|Спокойное, ровное
|Комфорт, ANC
|Недостаточно яркая середина
|Bose QuietComfort Ultra
|Мощный бас
|Глубокие низы, удобство
|Перебор с басом
|Bowers & Wilkins Px7 S3
|Тёплое, мягкое
|Приятный тон
|Недостаточно "воздуха"
|Apple AirPods Max
|Точная передача вокала
|Отличное шумоподавление
|Менее "живое" звучание
|Nothing Headphones (1)
|Сбалансированное
|Чистота, динамика
|Небольшие искажения на громкости
|Soundcore Space One Pro
|Объёмное, энергичное
|Универсальность, цена
|Не самый прочный корпус
Итог Wired: первое место — Soundcore Space One Pro, второе — Nothing Headphones (1), третье — Apple AirPods Max.
Почему дешёвые модели смогли победить
Наушники среднего класса уже давно перестали быть "вторым сортом". Производители вроде Nothing и Anker (бренд Soundcore) активно используют технологии DSP и гибкие алгоритмы эквализации, добиваясь натурального звучания без завышенных частот. При этом они часто предлагают более свежие решения в дизайне и эргономике.
Кроме того, у недорогих моделей меньше маркетинговых ограничений: компании не обязаны подстраивать звук под массовые ожидания. Это даёт свободу создавать естественный тембр, ближе к профессиональному.
Как выбрать наушники с хорошим звуком
-
Проверяйте баланс частот. Хорошие наушники не должны "заваливать" бас или терять высокие ноты.
-
Оценивайте комфорт. Даже лучший звук не спасёт, если через полчаса уши устанут.
-
Слушайте разный контент. Один и тот же трек может звучать идеально в одних наушниках и провально — в других.
-
Не переплачивайте за бренд. Иногда премиум стоит лишь на коробке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: выбирать по рейтингу популярности.
Последствие: переплата без реального улучшения качества.
Альтернатива: тестировать самостоятельно — в магазинах часто разрешают подключение к смартфону.
-
Ошибка: ориентироваться на "глубокий бас" как главный критерий.
Последствие: искажённый звук, утомление слуха.
Альтернатива: выбирать модели с ровной АЧХ (указывают в характеристиках).
-
Ошибка: игнорировать посадку и материалы амбушюр.
Последствие: потливость, дискомфорт, падение качества звука.
Альтернатива: выбирать наушники с мягкими амбушюрами из пены с эффектом памяти.
А что если… Apple всё-таки исправит ситуацию?
Слухи говорят, что AirPods Max 2 могут получить переработанные драйверы и улучшенную балансировку тембра. Если Apple сделает ставку не только на ANC, но и на живое звучание, новый тест вполне может закончиться иначе.
Плюсы и минусы премиум и бюджетных моделей
|Категория
|Плюсы
|Минусы
|Премиум (Apple, Sony, Bose)
|Стиль, технологии, брендовая поддержка
|Высокая цена, "стерильный" звук
|Бюджет (Nothing, Soundcore)
|Отличное соотношение цена/качество, эксперименты с профилем звука
|Меньшая долговечность, простые материалы
FAQ
Как выбрать наушники с активным шумоподавлением?
Выбирайте модели, где ANC работает без заметного давления в ушах и не искажает музыку.
Что лучше: беспроводные или проводные наушники?
Проводные дают немного чище звук, но современные Bluetooth-кодеки (LDAC, aptX Adaptive) минимизируют разницу.
Почему важно тестировать вживую?
Даже два человека могут воспринимать одну и ту же модель по-разному. Примерка и прослушивание — лучший тест.
Мифы и правда
Миф: чем дороже наушники, тем лучше звук.
Правда: не всегда. Многие бюджетные модели звучат реалистичнее из-за честной настройки.
Миф: активное шумоподавление портит качество звучания.
Правда: современные системы ANC минимизируют потери и даже улучшают восприятие деталей.
Миф: пластиковый корпус = плохое качество.
Правда: лёгкий пластик снижает вибрации и делает наушники комфортнее при долгом ношении.
3 интересных факта
-
Nothing Headphones (1) стали первыми наушниками бренда, выпущенными под руководством Карла Пея — сооснователя OnePlus.
-
Soundcore принадлежит компании Anker, известной своими зарядными устройствами и аудиоколонками.
-
В среднем пользователь слушает музыку в наушниках около 2,5 часов в день — важный повод выбирать комфорт, а не только бренд.
