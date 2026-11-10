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Слепящие фары
Слепящие фары
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Главная / Авто и мото
Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:14

Ночная езда превращается в мучение из-за ярких фар: автомобилистам подсказали неожиданный прием

Проблема ослепления водителей встречными транспортными средствами решается использованием штатного корректора фар и повышением культуры вождения, пояснил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. В комментарии NewsInfo специалист подчеркнул, что сертифицированная заводская оптика всегда соответствует техническим регламентам, а дискомфорт на дорогах чаще вызван субъективным восприятием или недостатками в подготовке автомобилистов.

Ранее сообщалось, что российские автовладельцы начали массово жаловаться на слепящие машины из Китая. В частности, критике подверглась слишком яркая светотехника на новых моделях из Поднебесной. Автомобилисты отмечали, что во время ночных поездок даже ближний свет и задние фонари популярных кроссоверов создают опасные условия для окружающих, буквально ослепляя участников движения.

Попов отметил, что в каждом современном автомобиле предусмотрен механизм регулировки светового потока, которым водители зачастую пренебрегают. Если оптика установлена на заводе, она в обязательном порядке проходит процедуру сертификации и получения документа БКТС, подтверждающего соответствие мощности и колориметрии нормам Таможенного союза. При этом переоснащение автомобиля кустарными методами может привести к нарушению световой картины.

"У всех есть корректор положения фар. Я в обычных условиях опускаю фары пониже, чтобы они не слепили встречных. Работайте корректором, опускайте. Другое дело, кто-то сам поставил лампочки другие. Сейчас очень много претензий к светодиодным лампам, в которых излучение осуществляется немножко на других принципах, нежели на галогенных или ксеноновых", — пояснил Попов.

Эксперт добавил, что "самопал" дает негативные результаты из-за особенностей дифракции и интерференции монохромных источников света. Между тем замена ламп в фарах на нештатные элементы часто становится причиной конфликтов на дороге. По словам специалиста, корень проблемы кроется не столько в технических характеристиках машин, сколько в отсутствии навыков вождения в темное время суток.

"Если тебя не научили, что в ночной езде есть специфика, которая требует не смотреть вперед на дорогу, а немножко взгляд смещать вправо для того, чтобы ты не ослеплялся и не оказывался в ситуации, когда неприятно. Это скорее вопросы к квалификации и восприятию ситуации. Культура она одна — культура поведения. Она либо есть, либо нет", — подчеркнул эксперт.

Особую сложность для зрения представляют сумерки, когда зрачок постоянно адаптируется к меняющейся освещенности. Нередко ослепление водителей происходит из-за низкого солнца, что в сочетании с яркими фарами создает визуальный хаос. Пробелы в базовом обучении в автошколе мешают новичкам правильно реагировать на такие вызовы.

Попов резюмировал, что за десятилетия своего стажа не заметил критического ухудшения ситуации на дорогах, если водитель владеет методиками защиты зрения. При этом любые изменения в конструкции авто, влияющие на головной свет, должны жестко контролироваться.

Проверено экспертом: автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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