Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Рыбы в океане
Рыбы в океане
© Wikipedia by PublicDomainPictures is licensed under Creative Commons Zero
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:31

Подземные тайны амблиопсисов: генетика расскажет о прошлом пещерных экосистем 11 млн. лет

Эволюция в темноте: как слепые рыбы-амблиопсисы помогают изучать наследственные болезни глаз

Пещерные рыбы-амблиопсисы, обитающие в подземных водных системах восточной части США, стали ключом к разгадке древней истории этих экосистем. Эти крошечные, на первый взгляд ничем не примечательные существа, давно известны своей уникальной адаптацией: они утратили зрение и пигментацию, полностью полагаясь на другие органы чувств для выживания в полной темноте. Теперь учёные нашли способ использовать их геномы как своеобразные "живые часы", измеряющие возраст самих пещер.

Генетика как инструмент для датировки

Исследователи из Йельского университета провели масштабный анализ всех известных видов амблиопсисов и опубликовали результаты в журнале Molecular Biology and Evolution. Они изучили генетические изменения, связанные с потерей зрения, и построили модель, которая показывает, когда именно у этих рыб началась деградация органов зрения.

Оказалось, что процесс происходил неоднократно и независимо в разных линиях. Для одного из самых древних видов — рыбы Озарк — начало утраты зрения можно отнести примерно к 11 миллионам лет назад. Это открытие означает, что и сами пещерные системы, где обитает этот вид, должны быть не моложе этой даты.

Таким образом, генетика открыла новый путь для определения возраста подземных экосистем — задачу, которая до сих пор оставалась практически неразрешимой с помощью классических геологических и палеонтологических методов.

Эволюция в темноте

Важно, что потеря зрения у амблиопсисов возможна только при полной изоляции от света. На поверхности рыбы сохраняют глаза и пигментацию, но в пещерах естественный отбор постепенно убирает ненужные функции. Этот процесс сопровождается мутациями в специфических генах, и именно их "следы" позволяют восстановить хронологию эволюции.

Профессора Йельского университета отмечают, что такое исследование — это не просто реконструкция прошлого. Оно помогает понять, как именно организмы адаптируются к экстремальным и изолированным условиям, а значит, расширяет знания о возможных сценариях эволюции в целом.

Медицинские перспективы

Неожиданным бонусом работы стало выявление сходства между мутациями у рыб и изменениями в человеческих генах, связанными с глазными заболеваниями. Некоторые патологии зрения у людей развиваются по похожим механизмам, что открывает перспективы для медицины.

Учёные предполагают, что исследование естественной утраты функций у амблиопсисов может помочь в создании новых стратегий лечения наследственных болезней глаз. Это делает их не только объектом эволюционной биологии, но и потенциальным "биомедицинским ресурсом".

Значение исследования

Работа базируется на сочетании геномного анализа и данных палеонтологии, что позволило построить более полную картину эволюции подземных организмов. Она демонстрирует, что разные виды амблиопсисов адаптировались к жизни в темноте в разные периоды времени.

Таким образом, маленькие слепые рыбы стали важнейшим инструментом для понимания того, как формировались и развивались древние пещерные системы, и каким образом эволюция "переписывает" геном под новые условия.

Три интересных факта

  1. Амблиопсисы — единственные позвоночные в США, которые полностью перешли на подземный образ жизни, утратив зрение и окраску.
  2. Потеря глаз у пещерных рыб экономит им энергию: развитие и поддержание органов зрения требует больших ресурсов, которые в темноте бесполезны.
  3. Сходные эволюционные процессы происходили у пещерных животных по всему миру: мексиканская тетра, китайские саламандры и даже некоторые ракообразные демонстрируют аналогичные адаптации.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

NOAA: северное сияние 2 сентября охватит 18 штатов США из-за солнечной бури сегодня в 0:26

Магнитный щит не выдержит: над Америкой вспыхнут сияния в 18 штатах

Редкая «каннибалистическая» солнечная буря обрушится на Землю, вызвав яркие сияния в США. Учёные предупреждают о рисках и редком зрелище.

Читать полностью » Ученые фиксируют связь между деламинацией Атлантики и увеличением сейсмической активности вчера в 23:59

Тайна под Атлантикой: что скрывает океан от мира

Португальские геологи раскрыли причину разрушительного землетрясения в Лиссабоне 1755 года и выявили процесс деламинации в Атлантике, который может изменить контуры планеты.

Читать полностью » Исследователи университета обнаружили древнего родственника крокодилов вчера в 23:54

Патагония раскрывает секреты: кто охотился на динозавров 70 миллионов лет назад

Учёные нашли останки древнего хищника в Патагонии — родственника крокодилов, жившего 70 млн лет назад. Что делает его уникальным? 

Читать полностью » NASA успешно доставило образцы астероида Бенну на Землю вчера в 22:48

Возвращение из глубин Солнечной системы: что учёные нашли в образцах Бенну

Миссия OSIRIS-REx раскрывает тайны астероида Бенну — древнего космического объекта с материалами из Солнечной системы и межзвёздного пространства, изменёнными водой и космическим выветриванием.

Читать полностью » Учёные секвенировали геном чумы Юстиниана из Византии вчера в 22:43

Чума как вечный гость: геном, который доказывает — история повторяется, но не так, как вы думали

Учёные нашли геном чумы в древней Иордании — тайна первой пандемии раскрыта. Что это значит для нас сегодня?

Читать полностью » Ученые обнаружили девятиметровый коридор в пирамиде Хеопса вчера в 21:36

Девятиметровый проход в сердце пирамиды: тайна, которую раскрыли только сейчас

Археологи нашли девятиметровый ход в пирамиде Хеопса с помощью мюонной рентгенографии и эндоскопа. Что он скрывает? Новые версии назначения и тайны древних строений ждут раскрытия.

Читать полностью » Историки выявили закономерности насилия в городах Англии XIV века вчера в 21:30

Насилие в центре торговли и церемоний: неожиданные карты средневековья

Средневековые города кажутся хаосом насилия, но исследование раскрывает: убийства следовали четким закономерностям в Лондоне, Йорке и Оксфорде XIV века. Что общего с современностью?

Читать полностью » Учёные раскрыли механизм регресса мозга человека за последние 25 тысяч лет вчера в 20:23

Секрет успешных: мозг сжался, но связи нейронов дают преимущество, которым пользуются избранные

Учёные выяснили, когда и почему рост мозга человека остановился и даже пошёл на спад. Открытие объясняет, как изменялись условия жизни и интеллект наших предков.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Блюда и продукты Алтая, которые стоит отведать в поездке
Садоводство

Учёные назвали монилиоз главной причиной гнили яблок и груш на деревьях
Авто и мото

Эксперты вторичного рынка перечислили машины до 600 тысяч рублей с высоким ресурсом
Спорт и фитнес

Эксперты по фитнесу Каллинс и Лабелла оценили эффективность метода тренировок 3-2-1
Питомцы

Врачи предупредили о риске заражения вирусом LCMV от домашних грызунов при беременности
Спорт и фитнес

Учёные связали йогу-нидру с нормализацией давления и снижением тревожности
Садоводство

Забудьте о болях в спине: уход за огородом с высокими грядками – одно удовольствие
Дом

Как проходит дезинсекция от тараканов и сколько нельзя жить в квартире
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet