Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:20

Когда бывшие становятся семьёй: как Миранда Керр и Кэти Перри переписали правила Голливуда

Миранда Керр рассказала о дружбе с Кэти Перри после развода с Орландо Блумом

Мир шоу-бизнеса редко бывает местом, где сохраняются дружеские отношения между бывшими партнерами и их нынешними семьями. Но история Миранды Керр и Кэти Перри — исключение. Бывшая жена Орландо Блума и нынешняя экс-невеста актера смогли превратить личные обстоятельства в пример зрелости, уважения и женской поддержки.

От соперничества к дружбе

Когда-то их имена упоминались в одном контексте — обаятельный Блум, "ангел" Victoria's Secret и поп-дива, покорившая мир хитами. Однако годы показали, что между Мирандой и Кэти не возникло ревности или противостояния. Напротив — женщины стали близкими подругами.

Во время эфира программы Today With Jenna & Friends 42-летняя модель из Австралии призналась, что считает Кэти частью своей семьи и восхищается тем, как певица относится к детям и к жизни после расставания.

"Проявлять любовь и уважение друг к другу очень важно", — сказала модель Миранда Керр.

Она подчеркнула, что для нее главным остается благополучие детей — сына Флинна, которого она родила от Орландо в 2011 году, и дочери Дейзи, которую актер воспитывает с Кэти Перри.

Общие ценности ради детей

Керр и Перри не скрывают, что их объединяет одно — желание создать теплую и стабильную атмосферу для детей. Несмотря на сложные судьбы, обе смогли поставить родительство выше личных эмоций.

"Важно ставить интересы детей на первое место, учитывать их потребности и делать так, чтобы каждый чувствовал себя любимым", — добавила Керр.

Модель объяснила, что именно этот подход стал основой их дружбы с Кэти. Женщины часто проводят время вместе, отмечают праздники и даже ездят в отпуск большими семьями.

"Мы вместе ездим в отпуск. Мы вместе отмечаем все важные события", — рассказывала Керр в интервью 2021 года. — "Я люблю ее. Можно с уверенностью сказать, что люблю ее больше, чем отца Флинна", — пошутила звезда.

Новые семьи и взросление

После развода с Орландо Миранда вышла замуж за сооснователя Snapchat Эвана Шпигеля. У пары трое сыновей — Харт, Майлз и Пьер. Несмотря на плотный график, Керр находит время для общения с Флинном и поддержания дружбы с Перри.

Кэти Перри, в свою очередь, почти девять лет была вместе с Орландо Блумом. Пара считалась одной из самых гармоничных в Голливуде, но летом 2025 года их помолвка была расторгнута. У них осталась пятилетняя дочь Дейзи Дав, о которой заботятся оба родителя.

"В конце концов, мы все люди, и мы все стараемся быть лучшей версией себя. Почему бы не стать хорошим примером для наших детей?" — добавила Керр.

Советы шаг за шагом: как сохранить уважение после разрыва

  1. Поставить детей на первое место. Независимо от обстоятельств, их комфорт важнее эмоций родителей.

  2. Не обсуждать бывшего в негативном ключе. Это формирует доверие и снижает конфликты.

  3. Создавать общие традиции. Совместные праздники помогают детям чувствовать себя частью одной семьи.

  4. Сохранять личные границы. Дружба возможна, если каждый уважает пространство другого.

  5. Быть искренними. Перри и Керр не скрывают эмоций, но стараются действовать из любви, а не из обиды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка соревноваться с бывшим партнером.
    Последствие: ревность и конфликты, влияющие на детей.
    Альтернатива: принять нового партнера бывшего как союзника, как сделали Керр и Перри.

  • Ошибка: ограничение общения с ребенком из-за прошлых обид.
    Последствие: потеря доверия.
    Альтернатива: строить диалог на открытости и уважении, используя опыт семейных психологов.

  • Ошибка: избегать личных встреч ради "мира".
    Последствие: отчуждение.
    Альтернатива: проводить время вместе в нейтральных условиях — путешествия, праздники, детские мероприятия.

А что если…

Что если бы Миранда и Кэти не нашли общий язык? Возможно, их дети выросли бы в атмосфере напряжения и противостояния. Но зрелость и взаимопонимание сделали из них пример для тысяч родителей по всему миру. Их история — о том, что новая семья может не разрушить старую, а расширить круг любви.

FAQ

Как Миранда и Кэти стали друзьями?
Их сблизила любовь к детям и понимание, что конфликты не принесут никому пользы. Они нашли общий язык ради семьи.

Сколько детей у Миранды Керр?
У нее четверо сыновей: старший от Орландо Блума и трое — от Эвана Шпигеля.

Почему Кэти Перри и Орландо расстались?
Официальных комментариев пара не давала.

Как сейчас складываются отношения Кэти и Миранды?
Женщины общаются, вместе отдыхают и отмечают праздники. Их дружба сохраняется много лет.

Что помогает сохранить дружбу после развода?
Честность, зрелость и понимание, что дети — общая ответственность, а не поле для споров.

Мифы и правда

Миф: бывшие партнеры всегда становятся врагами.
Правда: пример Керр и Перри показывает, что уважение и доброта сильнее обид.

Миф: новые супруги мешают дружбе.
Правда: супруг Миранды Эван Шпигель поддерживает дружбу жен с Кэти и Орландо.

Миф: после развода невозможно быть одной семьей.
Правда: если есть желание и зрелость, можно создать теплое сообщество для детей.

Исторический контекст

Понятие "совместного воспитания после развода" стало активно развиваться в начале 2000-х, когда знаменитости начали открыто говорить о семейных трудностях. Примеры Брэда Питта и Дженнифер Энистон, Гвинет Пэлтроу и Криса Мартина, а теперь и Керр с Перри, показали, что зрелое отношение к прошлому становится нормой.

