Он движется медленно, но светит ярче всех: разгадка космического обмана

Учёные наконец раскрыли секрет PKS 1424+240 — блазара, который десятилетиями озадачивал астрономов. Этот космический гигант, прозванный "Оком Саурона" за сходство с вымышленным артефактом, оказался одним из самых мощных источников гамма-излучения и нейтрино во Вселенной.

15 лет наблюдений за "невозможным" объектом

PKS 1424+240 — активная галактика, питаемая сверхмассивной чёрной дырой. Она испускает колоссальное количество энергии, но долгое время её поведение противоречило законам астрофизики.

Парадокс скорости: Радионаблюдения показывали, что струи плазмы (джеты) движутся медленно, но яркость объекта указывала на релятивистские скорости.

Нейтринная загадка: Обсерватория IceCube фиксировала от блазара высокоэнергетические нейтрино, а наземные телескопы — гамма-излучение. Разгадка оказалась в геометрии.

Взгляд прямо в сердце джета

Используя систему радиотелескопов VLBA, учёные выяснили: джет PKS 1424+240 направлен почти точно на Землю (угол менее 0,6°).

"Когда мы восстановили изображение, оно выглядело ошеломляюще — идеальное тороидальное магнитное поле, словно глаз. Мы никогда не видели ничего подобного", — Юрий Ковалёв, ведущий автор исследования.

Благодаря эффекту релятивистского усиления яркость джета увеличилась в 30 раз, а его кажущаяся медлительность — всего лишь оптическая иллюзия.

Почему это важно?

Подтверждена связь между космическими нейтрино и активными галактиками. Обнаружена тороидальная структура магнитного поля, ускоряющая частицы до экстремальных энергий.

PKS 1424+240 вошёл в 1% самых ярких гамма-источников и стал рекордсменом по испусканию нейтрино.

Программа MOJAVE продолжает изучать подобные объекты, чтобы понять, как чёрные дыры создают нейтрино. По словам Антона Зенсуса, соучредителя проекта, открытие PKS 1424+240 превратило "научную фантастику в реальность".