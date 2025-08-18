Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рождение первых молекул
Рождение первых молекул
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:50

Он движется медленно, но светит ярче всех: разгадка космического обмана

Открытие блазара: астрономы нашли источник космических частиц в чёрной дыре

Учёные наконец раскрыли секрет PKS 1424+240 — блазара, который десятилетиями озадачивал астрономов. Этот космический гигант, прозванный "Оком Саурона" за сходство с вымышленным артефактом, оказался одним из самых мощных источников гамма-излучения и нейтрино во Вселенной.

15 лет наблюдений за "невозможным" объектом

PKS 1424+240 — активная галактика, питаемая сверхмассивной чёрной дырой. Она испускает колоссальное количество энергии, но долгое время её поведение противоречило законам астрофизики.

  • Парадокс скорости: Радионаблюдения показывали, что струи плазмы (джеты) движутся медленно, но яркость объекта указывала на релятивистские скорости.
  • Нейтринная загадка: Обсерватория IceCube фиксировала от блазара высокоэнергетические нейтрино, а наземные телескопы — гамма-излучение. Разгадка оказалась в геометрии.

Взгляд прямо в сердце джета

Используя систему радиотелескопов VLBA, учёные выяснили: джет PKS 1424+240 направлен почти точно на Землю (угол менее 0,6°).

"Когда мы восстановили изображение, оно выглядело ошеломляюще — идеальное тороидальное магнитное поле, словно глаз. Мы никогда не видели ничего подобного", — Юрий Ковалёв, ведущий автор исследования.

Благодаря эффекту релятивистского усиления яркость джета увеличилась в 30 раз, а его кажущаяся медлительность — всего лишь оптическая иллюзия.

Почему это важно?

Подтверждена связь между космическими нейтрино и активными галактиками. Обнаружена тороидальная структура магнитного поля, ускоряющая частицы до экстремальных энергий.
PKS 1424+240 вошёл в 1% самых ярких гамма-источников и стал рекордсменом по испусканию нейтрино.

Программа MOJAVE продолжает изучать подобные объекты, чтобы понять, как чёрные дыры создают нейтрино. По словам Антона Зенсуса, соучредителя проекта, открытие PKS 1424+240 превратило "научную фантастику в реальность".

Читайте также

Учёные обнаружили африканские корни у жителей средневековой Англии по данным ДНК-анализа сегодня в 22:46

Смелые мигранты из Африки: как они изменили облик англосаксонского общества

Генетики обнаружили в Англии захоронения VII века с африканскими корнями. Это первое доказательство контактов Европы и Африки в раннем Средневековье. Как это меняет наше представление о прошлом?

Читать полностью » Учёные обнаружили 13 древних зубов возрастом 2,8 млн лет в Эфиопии сегодня в 22:32

Не тупик, а развилка: почему исчезновение австралопитеков — ещё не конец истории

13 древних зубов из Эфиопии раскрывают тайны эволюции: оказалось, ранние люди жили бок о бок с неизвестным видом австралопитеков. Что это меняет в нашей истории?

Читать полностью » Учёные расшифровали древний хурритский гимн Никкалу возрастом 3400 лет сегодня в 21:42

Скрижали и мантры: почему древние ритмы Угарита звучат как священные тексты Индии

Исследование "Гимна Никкалу" раскрывает удивительные музыкальные связи между культурами бронзового века, ставя под сомнение наши представления о глобальной музыке.

Читать полностью » Учёные обнаружили новое растение из пермского периода в Бразилии сегодня в 21:23

Ошибка, которая могла изменить науку: как неправильное название ввело всех в заблуждение

Бразильские ученые сделали революционное открытие в палеоботанике, переосмыслив ископаемое растение и выделив новый род, открывая новые горизонты для понимания древних экосистем.

Читать полностью » Археологи обнаружили 31 затонувший корабль XIX века на дне Боденского озера сегодня в 20:35

Столетия под водой: как корабли стали капсулами времени

На дне Боденского озера найдены 31 затонувший корабль, включая редкое парусное судно. Как археологи раскрывают секреты прошлого с помощью новейших технологий?

Читать полностью » Учёные нашли затопленные термы времён Цицерона в Неаполитанском заливе сегодня в 20:19

Тайны древнеримских бань: что нового мы можем узнать о римской культуре

В водах Неаполитанского залива нашли термальный комплекс, который мог принадлежать Цицерону. Почему эта находка переворачивает представление о роскоши Древнего Рима?

Читать полностью » Исследование показывает, что соя адаптируется к стрессу и передаёт опыт потомкам сегодня в 19:26

Растения помнят стресс: как соя передаёт потомству защиту от засухи и вредителей

Узнайте, как соевые растения "помнят" стресс и передают адаптивные реакции из поколения в поколение, улучшая устойчивость к насекомым и засухе.

Читать полностью » Минздрав РФ одобрил клинические испытания препарата против резистентных инфекций сегодня в 19:16

Новый класс лекарств: теперь даже устойчивые инфекции можно победить

Российские учёные нашли способ обойти устойчивость патогенов к лекарствам. Их метод может стать прорывом в лечении рака и инфекций. Подробности — в материале.

Читать полностью »

