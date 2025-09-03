Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Космическая вспышка энергия
Космическая вспышка энергия
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована 03.09.2025 в 20:25

Нейтрино из глубин Вселенной: как один блазар меняет правила игры

Учёные зафиксировали нейтрино от блазара PKS 1424+240, что подтверждает активность джета

Представьте: в глубинах космоса, на расстоянии 6,7 миллиарда световых лет от Земли, астрономы разглядели нечто, напоминающее легендарное "Око Саурона" из "Властелина колец". Это не фантазия — это изображение блазара PKS 1424+240, полученное с помощью радиоинтерферометра VLBA. Джет объекта, пронизывающий кольцеобразное магнитное поле, словно "смотрит" прямо на нас. А сам блазар может оказаться одним из самых ярких источников нейтрино во Вселенной. Что за тайна скрывается за этим зловещим "оком"? Давайте разберемся шаг за шагом.

Что такое блазары и почему они важны?

Блазары — это яркие внегалактические объекты, представляющие собой активные ядра галактик. Они связаны со сверхмассивными черными дырами в центрах гигантских эллиптических галактик и считаются одними из самых высокоэнергетических явлений в космосе.

Их изучают с середины XX века, чтобы понять природу космических лучей — высокоэнергетических частиц, достигающих Земли. Особый интерес вызывают нейтрино: эти частицы почти не взаимодействуют с материей, поэтому их трудно обнаружить.

Загадка PKS 1424+240: парадокс скорости

PKS 1424+240 — настоящая головоломка для ученых. Мы видим его таким, каким он был 6,7 миллиарда лет назад. Радионаблюдения показывали "медленный" джет, но поток гамма-квантов и нейтрино говорил о колоссальной скорости и мощности плазменных струй. В 2020 году данные нейтринной обсерватории IceCube на антарктической станции Амундсен-Скотт подтвердили: этот блазар может быть рекордсменом по яркости в гамма-диапазоне и самым мощным источником высокоэнергетических нейтрино в северной части неба.

Ответ пришел после анализа 42 наблюдений за 15 лет в программе MOJAVE с использованием сети радиотелескопов VLBA. Полученное изображение позволило заглянуть внутрь конуса джета. Результаты, опубликованные в Astronomy & Astrophysics, показали: джет не медленный, а кажется таковым из-за почти точной направленности на Землю — угол менее 0,6 градуса. Это усиливает излучение в нашу сторону в десятки раз, замедляя видимое движение струи и объясняя данные IceCube.

Как ученые пришли к выводу?

Команда под руководством Юрия Ковалева из Института радиоастрономии имени Макса Планка (Германия) использовала поляризационный анализ излучения в радиодиапазоне. Это выявило четкую тороидальную компоненту магнитного поля — признак джета, направленного почти прямо на наблюдателя. Такая структура ускоряет частицы (включая протоны, порождающие нейтрино) до огромных энергий. Такие объекты редки: только несколько процентов активных ядер галактик имеют джеты с таким малым углом зрения.

По мнению астрономов, блазары вроде PKS 1424+240 могут образовать особый класс сверхъярких источников, заметных и в гамма-лучах, и в нейтрино. Это изображение далекого "Ока Саурона" может стать ключом к десятилетней космической загадке.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные расшифровали геном 4500-летнего египтянина из глиняного сосуда сегодня в 16:34

Старше пирамид и моложе миграций: геном, который разрушает стереотипы о древнем Египте

Учёные впервые расшифровали полный геном древнего египтянина эпохи Раннего царства, открыв неожиданные связи с Месопотамией и дав новый взгляд на древние миграции.

Читать полностью » В северном полушарии 9 сентября можно будет наблюдать редкий метеорный поток сегодня в 15:49

Когда поднимать глаза к небу: лучшее время для наблюдений в России и Европе

В ночь с 8 на 9 сентября ожидается звездопад Сентябрьских Эпсилон-Персеид. Как его увидеть при яркой Луне и какие желания стоит загадывать?

Читать полностью » Археологи обнаружили уникальное захоронение эпохи Ла-Тен с бронзовыми артефактами под Прагой сегодня в 15:16

Не просто украшения: загадочные символы на фибуле раскрывают статус женщины железного века

Уникальное захоронение молодой женщины эпохи Ла-Тен с бронзовыми украшениями обнаружено в 40 км от Праги. Артефакты и анализ ДНК раскроют тайны миграции и социальной иерархии кельтов железного века.

Читать полностью » Микробиом и влюблённость: как бактерии в кишечнике влияют на выбор партнёра — исследование сегодня в 14:16

Секрет любви живёт в кишечнике: учёные раскрыли связь, о которой вы не догадывались

Австралийские учёные доказали: кишечные бактерии влияют на выработку гормонов любви. Как микробиом регулирует либидо, влечение и привязанность — шокирующие выводы из последних исследований.

Читать полностью » Как отсутствие эха в наушниках ухудшает слух: сенсационное исследование сегодня в 13:16

Как мозг использует эхо: секрет, который заставит пересмотреть всё, что вы знали о слухе

Исследование доказало: умеренное эхо помогает мозгу лучше понимать речь. Открытие зоны Златовласки в акустике изменит подход к созданию слуховых аппаратов и дизайну помещений.

Читать полностью » Фигурка эпохи викингов: археологи нашли редчайшее изображение возможного правителя Харальда Синезубого сегодня в 12:16

В Дании нашли портрет легендарного короля: археолог раскрыл связь артефакта с изобретением Bluetooth

Датские археологи представили уникальную находку: 1000-летнюю фигурку из моржового клыка, возможно изображающую короля Харальда Синезубого. Обнаруженный в XVIII веке и забытый на 200 лет артефакт оказался элементом игры Хнефатафл, проливающим свет на внешность викингов.

Читать полностью » Ученые раскрыли тайну: магнитные поля повлияли на рождение Вселенной сегодня в 11:06

Космическая паутина хранит секрет: первичные магнитные поля раскрывают тайны Вселенной

Учёные приблизились к разгадке тайны возникновения магнитных полей после Большого взрыва. Новые симуляции показали их слабость и влияние на космическую паутину.

Читать полностью » 2,4 нейрона на мышь: исследование раскрыло минимальный порог для формирования памяти сегодня в 10:06

Всего 3 нейрона меняют всё: как крошечные клетки управляют нашей памятью — вы удивитесь их силе

Ученые обнаружили, что всего несколько взрослых нейронов в гиппокампе формируют долговременную память во время REM-сна. Это открытие может помочь в лечении болезни Альцгеймера.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер Акулина Бахтурина назвала главные ошибки при выполнении ягодичного моста
Садоводство

Кухонные очистки, листья и трава помогут создать питательный субстрат для почвы
Еда

Nature Microbiology: вкус шоколада зависит от микробов при ферментации какао-бобов
Питомцы

Народные приметы связывают рыжих кошек с богатством и счастьем
Туризм

Врачи спасли жизнь пассажиру рейса Алматы — Казань, потерявшему сознание в полёте
Спорт и фитнес

Растяжка для офиса: комплекс упражнений от тренера Осени Калабрезе
Авто и мото

"Объясняем.РФ": оформить резидентное разрешение могут собственники и жильцы с регистрацией
Красота и здоровье

Диетолог Хассан Дашти: ранний завтрак поддерживает циркадные ритмы и снижает риски для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet