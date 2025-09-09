Плесень охотится в шкафу: ошибка, из-за которой одеяла погибают первыми

Кажется, что достаточно сложить одеяла в шкаф и закрыть дверцу, но на самом деле от способа хранения напрямую зависит состояние ткани и срок службы изделия. Ошибки могут привести к появлению плесени, неприятного запаха или даже к порче волокон.

Почему нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах

Самая распространённая ошибка — складывать покрывала в обычные пакеты. Полиэтилен не пропускает воздух, из-за чего внутри накапливается влага. Это создаёт идеальные условия для развития грибка.

Лучший вариант — тканевые чехлы или коробки с вентиляционными отверстиями. А в регионах с высокой влажностью стоит использовать вакуумные пакеты и дополнительно ставить в шкаф осушитель воздуха.

Проветривание и климатические условия

Даже если вещи надёжно упакованы, забывать о них до следующей зимы нельзя. Эксперты советуют хотя бы раз в месяц открывать дверцы шкафа и доставать покрывала для проветривания. Особенно важно это для тех, кто живёт в южных регионах, где жаркая погода держится долго.

В зонах с постоянной сыростью этот процесс становится обязательным — иначе риск образования плесени возрастает многократно.

Чистота шкафа — залог сохранности

Многие тщательно стирают постельные принадлежности, но при этом забывают уделить внимание самому месту хранения. Шкаф, полный пыли, может свести на нет все старания. Перед тем как сложить вещи, стоит протереть полки раствором дезинфицирующего средства или просто влажной тряпкой с алкоголем. Это помогает избавиться от микробов и бактерий, которые провоцируют появление неприятных запахов.

Особенности стирки разных видов покрывал

Перед тем как убрать тёплые вещи, важно правильно их постирать. При этом у каждого материала свои правила.

Шерстяные и акриловые покрывала

Сначала замочите изделие в холодной воде на 10 минут, повторите процедуру 2-3 раза, пока вода не станет прозрачной. Это помогает удалить пыль. Стирайте только в режиме "деликатный", используя жидкое средство. Вместо кондиционера лучше добавить немного столового уксуса — он смягчит ткань. Сушить необходимо исключительно в тени. От использования сушильной машины лучше отказаться: высокая температура повреждает волокна. Допустим лишь короткий режим до 40 °C и не более 10 минут.

Лёгкие и тяжёлые одеяла