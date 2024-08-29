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Мошенники чуть не сподвигли пенсионерку поджечь квартиру
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Соседи спасли одураченную мошенниками пенсионерку от поджога собственной квартиры

Мошенники чуть не сподвигли пенсионерку поджечь квартиру

В Благовещенске местная жительница, пенсионерка, стала жертвой злоумышленников, которые предложили ей новую квартиру в обмен на поджог её текущего жилья.

Как сообщает "Порт Амур", информация об этом инциденте поступила от управления МВД по региону. Полиция обратила внимание на ситуацию после того, как соседи сообщили о странном поведении женщины, которая начала выносить вещи из своей квартиры.

По данным УМВД России по Амурской области, вчера вечером пенсионерка пыталась поджечь свою квартиру, расположенную в доме на улице Василенко, 14/3. Она рассказала полицейским, что около года назад ей позвонил человек, представившийся сотрудником "Росфинмониторинга". Он сообщил, что на её имя пытаются оформить кредит, и чтобы предотвратить это, убедил женщину взять заём и перевести деньги "специалисту". В результате она оформила кредиты в трёх различных организациях на общую сумму около миллиона рублей.

Вчера мошенники снова вышли на связь с пенсионеркой. Они пообещали ей новую квартиру взамен той, под которую был оформлен один из займов, но с условием: женщина должна была сжечь свою текущую квартиру. Доверчивая пенсионерка начала готовиться к поджогу, вынося вещи в подъезд. К счастью, соседи заметили её странную активность и вызвали полицию.

Правоохранительные органы призывают жителей Амурской области быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

Фото: From Wikimedia Commons/ Tony Lam Hoang tonylamhoang (public domain)

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