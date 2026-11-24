Благовещенск адаптирует городскую среду под самостоятельных путешественников из КНР. По словам министра туризма и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой, регион сделал акцент на независимом сегменте отдыха, чтобы предложить гостям инструменты для погружения в локальную специфику без посредников.

В рамках подготовки были разработаны три ключевых документа на китайском языке. Один из них представляет собой маршрут по популярным фотолокациям города, что позволяет туристам самостоятельно планировать визуальную часть поездки. Второй материал функционирует как гид по местным достопримечательностям, структурируя информацию об объектах культурного наследия и городской инфраструктуре. Третий документ — гастрономический путеводитель, который адаптирует местную кухню для китайского потребителя.

Такой подход отличает стратегию Приамурья от других региональных инициатив, где акцент может делаться на узких нишах, например, "родильном туризме", который ранее планировали развивать в Псковской области. В Благовещенске ставка сделана на повседневные сценарии пребывания: фотосъемку, знакомство с городом и питание, которые не требуют организованной группы.