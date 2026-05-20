Фасад для туристов, ямы для своих: контраст весеннего Нижнего Новгорода удивил жителей

Весеннее благоустройство в Нижнем Новгороде традиционно завершается к середине мая, однако состояние ключевых общественных пространств спустя полтора месяца вызывает массу вопросов. Жители города и туристы сталкиваются с тем, что часть дефектов, выявленных еще в начале апреля, осталась неисправленной, а на некоторых объектах разрушения стали еще более заметными. Картина после завершения месячника по наведению порядка остается неоднозначной: в то время как одни территории выглядят ухоженными, другие продолжают приходить в упадок. Об этом сообщает ИА "В городе N".

Анализ состояния Александровского сада и Большой Покровской вскрыл системные проблемы с покрытием, где из-за избыточной влажности и износа материалов брусчатка теряет свою устойчивость и проседает. По словам корреспондента, проводившего повторный мониторинг локаций, проведенные работы ограничились лишь поверхностным косметическим ремонтом, таким как покраска малых архитектурных форм.

"Внешне это не сразу заметно, но стоит наступить на такую плитку, как она начинает проваливаться под ногами, а это не только неудобно, но и небезопасно", — отметил автор материала.

На набережных и в скверах ситуация схожая: несмотря на обновление скамеек, серьезные конструктивные повреждения, включая провалы покрытия и разрушенные деревянные настилы, остаются нетронутыми.

На фоне общей разрухи положительным исключением стал лишь Кремль, где к майским праздникам был обеспечен надлежащий уход: восстановлены газоны и устранены провалы на клумбах. В остальных же точках города, таких как площадь Горького и Нижневолжская набережная, власти пока ограничиваются лишь текущим обслуживанием, откладывая капитальный ремонт на неопределенный срок. Жителям остается наблюдать за тем, как муниципальные структуры планируют дальнейшие работы по устранению последствий зимнего периода.