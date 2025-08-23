Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Екатерина Борисова is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Алла Малькова Опубликована сегодня в 11:49

На продаже рынка заработали: муниципалитет Кисловодска направил средства на дворы

В Кисловодске стартовало беспрецедентное благоустройство дворов

В Кисловодске дан старт масштабной программе по комплексному благоустройству прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам. Как сообщили в городской администрации, проект не имеет аналогов по своему размаху за всю историю курортного города.

Финансирование работ стало возможным благодаря средствам, вырученным от продажи муниципального имущества, в частности, городского рынка. Полученные ресурсы направлены на капитальное обновление инфраструктуры дворовых пространств.

В перечень запланированных мероприятий входит качественный ремонт подъездных путей, обустройство тротуаров и приведение в порядок внутридворовых проездов. Первые работы уже начались на территории у дома по улице Широкой, где приступили к активной фазе реализации проекта.

Глава города Евгений Моисеев пояснил, что перечень адресов для благоустройства был сформирован совместно с активными жителями и представителями депутатского корпуса. При этом он отметил, что в процессе подготовки возникли организационные сложности, связанные с необходимостью юридического уточнения правового статуса придомовых территорий.

В настоящее время эти вопросы решаются в тесном взаимодействии с управляющими компаниями и собственниками квартир. По словам мэра, первостепенной задачей сейчас является максимально оперативное и качественное завершение всех запланированных работ.

