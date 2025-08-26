Как 2 кургана рассказали историю 21 древнего народа: сенсационная находка археологов под Ставрополем

Археологическая экспедиция ООО "Кубаньархеология" завершила раскопки курганного могильника Благодарный-4 в Благодарненском округе Ставропольского края. Исследования проходили с марта по апрель 2025 года, сообщили в краевом управлении по сохранению и госохране объектов культурного наследия. Раскопки курганного могильника Благодарный-4 позволили получить ценную информацию об истории и культуре древних народов, населявших Ставропольский край.

В ходе работ специалисты изучили два кургана, где обнаружили 21 погребение. Находки охватывают обширный временной период — от эпохи ранней бронзы до раннего железного века. Разнообразие захоронений свидетельствует о длительном использовании территории могильника различными культурами.

Объект культурного наследия: захоронения различных эпох и длительное использование территории

Курганный могильник Благодарный-4: выводы археологов

