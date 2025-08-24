Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:14

Лезвие внутри человека: редкий случай в приёмном покое

В Набережных Челнах врачи извлекли из желудка женщины лезвие длиной 3,5 см

Необычный случай произошёл в Набережных Челнах: в приёмное отделение больницы скорой помощи поступила женщина, проглотившая лезвие длиной 3,5 см. Потенциально опасный предмет мог повредить внутренние органы, поэтому медики действовали незамедлительно.

Быстрая диагностика и решение

  • На рентгене врачи сразу увидели посторонний предмет в желудке.
  • Было принято решение не проводить операцию, а использовать эндоскопический метод.
  • Пациентку погрузили в лёгкий медикаментозный сон (общая анестезия).
  • Через рот ввели гастродуоденоскоп и аккуратно извлекли лезвие, не повредив органы.

Вся процедура заняла меньше 15 минут.

Чем все закончилось

"Ни один орган не пострадал, а пациентка была в тот же день отпущена домой", — рассказали в медицинском учреждении.

Благодаря слаженной работе врачей риска для жизни удалось избежать.

