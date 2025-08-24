Лезвие внутри человека: редкий случай в приёмном покое
Необычный случай произошёл в Набережных Челнах: в приёмное отделение больницы скорой помощи поступила женщина, проглотившая лезвие длиной 3,5 см. Потенциально опасный предмет мог повредить внутренние органы, поэтому медики действовали незамедлительно.
Быстрая диагностика и решение
- На рентгене врачи сразу увидели посторонний предмет в желудке.
- Было принято решение не проводить операцию, а использовать эндоскопический метод.
- Пациентку погрузили в лёгкий медикаментозный сон (общая анестезия).
- Через рот ввели гастродуоденоскоп и аккуратно извлекли лезвие, не повредив органы.
Вся процедура заняла меньше 15 минут.
Чем все закончилось
"Ни один орган не пострадал, а пациентка была в тот же день отпущена домой", — рассказали в медицинском учреждении.
Благодаря слаженной работе врачей риска для жизни удалось избежать.
