Лезвие внутри человека: редкий случай в приёмном покое

сегодня в 9:41

Контактные линзы под прицелом амеб: как избежать редкой болезни глаз, грозящей слепотой

Врач предупреждает: акантамебный кератит может скрываться в воде и угрожает зрению, особенно тем, кто носит линзы. Важно соблюдать гигиену!

сегодня в 9:11

Передаётся ли кариес через поцелуй: стоматологи развеяли миф

Стоматолог объяснила, что кариес не передаётся при поцелуе, но некоторые бактерии действительно могут переходить от партнёра. Развитие заболевания зависит от гигиены, а не от контакта.

сегодня в 8:41

Грибок и тусклость: скрытая угроза детских шампуней для взрослой кожи головы — шокирующие выводы биолога

Молекулярный биолог Юлия Дробышева предупреждает: детские шампуни не очищают взрослую кожу головы, провоцируют грибок и выпадение волос. Узнайте, почему мягкие формулы опасны после 18 лет и как выбрать правильное средство.

сегодня в 8:07

Фрезерный станок превратил руку в обломки, но хирурги сделали невозможное

В Удмуртии 23-летний рабочий чудом избежал ампутации после того, как его рука попала во фрезерный станок. Врачи провели сложную операцию по восстановлению костей и сохранили конечность.

сегодня в 7:41

Почему даже ежедневная чистка зубов не спасет от кариеса, если забыть об этом правиле

Стоматолог Инна Ростовенко раскрыла: кариес не передаётся через поцелуй, но бактерии Streptococcus mutans из слюны могут повысить риски. Как гигиена, диета и контроль иммунитета защитят ваши зубы — главные советы эксперта.

сегодня в 7:04

В школы придёт врач: кто такие амбассадоры ЗОЖ и чем они займутся

В российских школах планируют ввести амбассадора здорового образа жизни — врача, с которым дети смогут общаться прямо в школе. Кроме того, в 5–7 классах появится новый предмет "История нашего края".

сегодня в 6:41

От пива до цирроза: как безобидная привычка приводит к 200 болезням

Врач-нарколог Алексей Фаворский раскрыл, почему слабоалкогольные напитки опасны для здоровья. 200 заболеваний, разрушение органов и шокирующая статистика ВОЗ — как этанол влияет на организм даже в малых дозах.

сегодня в 6:13

Кошмары не всегда связаны со стрессом: когда стоит идти к неврологу

Повторяющийся кошмарный сон может быть не просто следствием стресса — невролог предупреждает, что он способен указывать на ранние стадии деменции или болезни Паркинсона.

