"Бегущий по лезвию 2099": возвращение легенды Ридли Скотта

Будущее снова зовёт зрителей в мрачный и завораживающий мир "Бегущего по лезвию". На 2026 год Prime Video готовит премьеру сериала "Бегущий по лезвию 2099" — продолжения культовой франшизы, которое развернётся в Лос-Анджелесе конца XXI века. История обещает не только зрелищность, но и глубокие моральные конфликты.

Герои и сюжетная линия

В центре повествования — Кора, преступница, вынужденная постоянно скрываться от закона. Её цель проста и одновременно отчаянна: обеспечить брату безопасное будущее. Чтобы достичь этого, она заключает союз с Олуэн, пожилой охотницей, чья жизнь подходит к концу. Вместе женщины оказываются втянуты в заговор, угрожающий всему городу.

Главную роль Коры исполнила Хантер Шефер, а образ Олуэн воплотила обладательница "Оскара" Мишель Йео. В актёрский ансамбль также вошли Димитрий Аболд, Льюис Гриббен, Кейтлин Роуз Дауни, Дэниел Ригби, Джонни Харрис, Эми Леннокс, Шейла Атим и другие актёры, усилившие драматический масштаб проекта.

Кто стоит за проектом

Сериал создан под руководством шоураннера Силки Луизы, которая не только разработала концепцию, но и заняла место исполнительного продюсера. Вместе с ней над проектом работали Эндрю Косов, Бродерик Джонсон, Бен Робертс, Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Клейтон Крюгер, Том Специали, Ричард Шарки, Майкл Грин, Синтия Йоркин, Фрэнк Джустра и Айза Дик Хакетт. Первые два эпизода поставил режиссёр Джонатан ван Тюллекен.

Любопытный факт: участие Ридли Скотта, снявшего оригинальный фильм 1982 года, придало сериалу дополнительный вес и связало его с корнями франшизы.

Производство и перенос премьеры

Изначально выход "Бегущего по лезвию 2099" планировался на 2023 год, но планы нарушила крупная забастовка сценаристов в Голливуде. В результате съёмочный процесс завершился не в начале 2024-го, как ожидалось, а лишь осенью того же года.

Подобные задержки не редкость для крупных проектов. Например, в своё время "Игра престолов" и "Мир Дикого Запада" также сталкивались с переносами из-за сложности съёмок и доработки сценариев, но в итоге это лишь усиливало интерес аудитории.

Мир "Бегущего по лезвию"

Вселенная "Бегущего по лезвию" всегда поражала сочетанием неонового нуара, философии и размышлений о природе человека. Новый проект переносит зрителей на полвека вперёд от событий фильма Дени Вильнёва 2017 года, открывая новые горизонты для изучения тем искусственного интеллекта, идентичности и свободы выбора.

Как отмечают создатели, сюжет будет держать баланс между зрелищностью и драматичностью, сохраняя ту атмосферу, ради которой миллионы зрителей полюбили оригинальные фильмы.