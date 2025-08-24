Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Телевизор
Телевизор
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:59

"Бегущий по лезвию 2099": возвращение легенды Ридли Скотта

Prime Video представит сериал "Бегущий по лезвию 2099" в 2026 году

Будущее снова зовёт зрителей в мрачный и завораживающий мир "Бегущего по лезвию". На 2026 год Prime Video готовит премьеру сериала "Бегущий по лезвию 2099" — продолжения культовой франшизы, которое развернётся в Лос-Анджелесе конца XXI века. История обещает не только зрелищность, но и глубокие моральные конфликты.

Герои и сюжетная линия

В центре повествования — Кора, преступница, вынужденная постоянно скрываться от закона. Её цель проста и одновременно отчаянна: обеспечить брату безопасное будущее. Чтобы достичь этого, она заключает союз с Олуэн, пожилой охотницей, чья жизнь подходит к концу. Вместе женщины оказываются втянуты в заговор, угрожающий всему городу.

Главную роль Коры исполнила Хантер Шефер, а образ Олуэн воплотила обладательница "Оскара" Мишель Йео. В актёрский ансамбль также вошли Димитрий Аболд, Льюис Гриббен, Кейтлин Роуз Дауни, Дэниел Ригби, Джонни Харрис, Эми Леннокс, Шейла Атим и другие актёры, усилившие драматический масштаб проекта.

Кто стоит за проектом

Сериал создан под руководством шоураннера Силки Луизы, которая не только разработала концепцию, но и заняла место исполнительного продюсера. Вместе с ней над проектом работали Эндрю Косов, Бродерик Джонсон, Бен Робертс, Ридли Скотт, Дэвид В. Цукер, Клейтон Крюгер, Том Специали, Ричард Шарки, Майкл Грин, Синтия Йоркин, Фрэнк Джустра и Айза Дик Хакетт. Первые два эпизода поставил режиссёр Джонатан ван Тюллекен.

Любопытный факт: участие Ридли Скотта, снявшего оригинальный фильм 1982 года, придало сериалу дополнительный вес и связало его с корнями франшизы.

Производство и перенос премьеры

Изначально выход "Бегущего по лезвию 2099" планировался на 2023 год, но планы нарушила крупная забастовка сценаристов в Голливуде. В результате съёмочный процесс завершился не в начале 2024-го, как ожидалось, а лишь осенью того же года.

Подобные задержки не редкость для крупных проектов. Например, в своё время "Игра престолов" и "Мир Дикого Запада" также сталкивались с переносами из-за сложности съёмок и доработки сценариев, но в итоге это лишь усиливало интерес аудитории.

Мир "Бегущего по лезвию"

Вселенная "Бегущего по лезвию" всегда поражала сочетанием неонового нуара, философии и размышлений о природе человека. Новый проект переносит зрителей на полвека вперёд от событий фильма Дени Вильнёва 2017 года, открывая новые горизонты для изучения тем искусственного интеллекта, идентичности и свободы выбора.

Как отмечают создатели, сюжет будет держать баланс между зрелищностью и драматичностью, сохраняя ту атмосферу, ради которой миллионы зрителей полюбили оригинальные фильмы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Умер исполнитель хита 22.08.2025 в 16:29

"Фантазёр" больше не выйдет на сцену: ушёл певец, чьи песни знала вся страна

Умер певец Ярослав Евдокимов, известный по хиту "Фантазёр". Его называли голосом эпохи. Рассказываем о жизни и творческом пути артиста.

Читать полностью » Французский диджей Willy William даст сет в Москве на фестивале 22.08.2025 в 15:15

Музыка без границ: чем удивит Москву звезда с миллиардными просмотрами

Французский диджей Willy William выступит в Москве на фестивале "Портал 2030–2050". Хиты, рекорды и неожиданные коллаборации ждут гостей события.

Читать полностью » The Hollywood Reporter: Дафне Кин сыграет Артемиду в третьем сезоне 22.08.2025 в 14:07

Богиня охоты спускается с Олимпа: кто перевернёт сюжет нового сезона "Перси Джексона"

Третий сезон "Перси Джексона и Олимпийцев" готовит новые лица: Артемида и её спутница Зои войдут в сюжет, меняя баланс сил и добавляя драму.

Читать полностью » Николас Кейдж ведёт переговоры о роли в пятом сезоне 22.08.2025 в 13:58

Звезда большого кино меняет правила игры: Кейдж впервые всерьёз идёт в сериалы

Николас Кейдж может сыграть в новом сезоне "Настоящего детектива" от HBO. Какую роль ему предлагают и что ждет сериал дальше — читайте в тексте.

Читать полностью » Марго Робби возглавила рейтинг самых красивых актрис 2025 года по версии IMDb 22.08.2025 в 12:10

Самая красивая актриса 2025 года названа: результат удивил даже Голливуд

IMDb опубликовал рейтинг самых красивых актрис 2025 года: кто вошёл в топ-10, кто обошёл соперниц, и какая мировая звезда заняла первое место?

Читать полностью » В Таиланде у наследницы престола Баджракитиябхи диагностирована тяжёлая инфекция крови 22.08.2025 в 11:04

Принцесса на грани: наследие королевской династии Таиланда висит на волоске

Состояние тайской принцессы Баджракитиябхи вновь ухудшилось: врачи диагностировали инфекцию крови, а вопрос о престолонаследии остаётся открытым.

Читать полностью » Анастасия Волочкова поделилась деталями о замужестве дочери Ариадны и её новой семье 22.08.2025 в 10:58

Дочь Анастасии Волочковой удивила: вместо Сорбонны выбрала собственный путь к успеху

Дочь Анастасии Волочковой отказалась от мечты о Сорбонне и выбрала иной путь: преподавание языков и новая семья с мужем Никитой.

Читать полностью » Mash: у Филиппа Киркорова диагностирован диабет второго типа 22.08.2025 в 9:53

Болезнь, о которой артист молчал: что мешает Филиппу Киркорову вернуться к публике

Филипп Киркоров столкнулся с тяжёлым диагнозом. Врачи выявили у певца диабет второго типа, болезнь дала о себе знать после его апрельского инцидента на сцене.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Галитоз у кошек: зубной камень, болезни печени и почек могут быть причиной
Красота и здоровье

Врач Чудинская: диабет и дефицит витаминов B часто вызывают онемение рук и ног
Еда

Рецепт кокосовых шариков без сахара и выпечки
Спорт и фитнес

Интервальная тренировка на гребле: 5 раундов высокой интенсивности
Дом

Деликатные ткани и бельё: правила ухода без машинной стирки
Спорт и фитнес

Фитнес-тренер Бен Лаудер-Дайкс перечислил упражнения с гантелями для спины и корпуса
Садоводство

Секрет опытных садоводов: зачем укрывать грядки сорняками – простой и эффективный метод
Авто и мото

Автоюрист назвал безопасные действия, если на трассе показывают съехать на обочину
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru