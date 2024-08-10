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Загрязнение Чёрного моря моющими средствами местами превышает норму в 13-15 раз
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Мидии отваливаются от скал — настолько COVID-19 испортил экологию Чёрного моря

Загрязнение Чёрного моря моющими средствами местами превышает норму в 13-15 раз

Загрязнение Чёрного моря моющими средствами в некоторых курортных акваториях его российской части значительно превышает ПДК, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН.

Специалисты организации совместно с коллегами из Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН взяли пробы воды и ужаснулись: местами норма превышена в 13-15 раз. Это вредит морским обитателям, особенно моллюскам: из-за омыления камней и скал мидии не могут на них закрепиться.

По мнению исследователей, ситуацию с выбросами моющих средств усугубила пандемия COVID-19, когда они стали использоваться особенно активно. Мыло и антисептики гробят морские организмы, легко попадая внутрь клеточных мембран.

В Научно-исследовательском центре экологической безопасности СПб ФИЦ РАН разработана оригинальная технология биоиндикации для тестирования животных на чувствительность к дезинфицирующим средствам различного состава. Учёные надеются, что это поможет в какой-то мере решить проблему.

Фото: PxHere

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