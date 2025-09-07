Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:03

Шторы, которые обманывают солнце: полная темнота даже в полдень

Шторы блэкаут: особенности, виды и советы по выбору — советы эксперта

Шторы блэкаут давно стали популярным решением для тех, кто ценит тишину, комфорт и качественный сон. Они не только создают полную темноту даже днём, но и помогают улучшить энергосбережение и акустику помещения.

Что такое блэкаут

Ткань блэкаут состоит из нескольких слоёв и оснащена специальной светонепроницаемой подложкой. Благодаря ей шторы полностью блокируют солнечные лучи, уличное освещение и даже частично защищают от шума и сквозняков.

"В основе таких штор — светонепроницаемая подложка. Именно она не пропускает свет", — пояснила основатель компании Smarthome Альбина Сакаева.

При этом декоративный слой может быть любым: от светлых и нежных до ярких и насыщенных оттенков, что позволяет вписать блэкаут в любой интерьер.

Зачем нужны шторы блэкаут

Их выбирают те, кто работает ночью и отдыхает днём, а также люди, которым мешает уличный свет — от фонарей, рекламы или луны. Медики рекомендуют такие шторы при бессоннице, ведь для выработки мелатонина необходима полная темнота.

Помимо затемнения, они делают комнату тише и помогают сохранять комфортную температуру: летом блокируют жару, а зимой защищают от холодных потоков воздуха.

Разновидности затемняющих штор

Не стоит путать блэкаут с любыми плотными тканями. Есть два основных типа:

Блэкаут - стопроцентная защита от света благодаря чёрной или плотной подкладке.
Димаут (полублэкаут) - блокирует от 70 до 90 % света. Такой вариант создаёт мягкий полумрак и выглядит как обычная портьера без подкладки.

Существуют и разные форматы: рулонные, римские, японские панели, плиссе или классические портьеры. Для спальни лучше подходят именно блэкаут-шторы, так как они исключают появление щелей. В кабинетах уместны димаут-варианты — там свет нужен в течение дня.

Материалы

Затемняющие ткани бывают разными:
Поликоттон - смесь хлопка и полиэстера, мягкий и практичный, почти не мнётся.
Полиэстер - долговечен, не выгорает, легко очищается.
Акрил - обеспечивает максимальную защиту от света и частично от шума благодаря резиновому покрытию.
Флок и велюр - дорогие, но самые эстетичные и приятные на ощупь материалы.

Цена и как сэкономить

Стоимость зависит от плотности и бренда. Бюджетные варианты из полиэстера обойдутся в 1000–2000 рублей за кв. м. Средний сегмент — поликоттон и велюр за 2000-5000 рублей. Премиальные материалы, такие как акрил или бархат, стоят 5000-10 000 рублей за кв. м.

"Покупайте ткань на метраж и шейте на заказ — это дешевле, чем брендовые готовые шторы", — советует Альбина Сакаева.

Ещё один способ сэкономить — искать скидки и акции или рассмотреть плотные ткани с подкладкой вместо блэкаута.

На что обратить внимание при покупке

  1. Изучайте маркировку: "100 % блэкаут" гарантирует полное затемнение.
  2. Для полублэкаута цвет играет роль — тёмные ткани блокируют больше света.
  3. Проверьте качество пошива: ровные швы без торчащих ниток.
  4. Подбирайте крепёж с учётом веса: тяжёлые шторы требуют прочных карнизов.
  5. Убедитесь в наличии сертификатов у дорогих моделей — они могут иметь антипожарную пропитку.

Уход за шторами

Блэкаут достаточно стирать один-два раза в год. Перед этим можно пройтись пылесосом с мягкой насадкой. Допустима деликатная стирка при температуре до 30 °С и отжим не выше 400 оборотов. Сушить лучше в расправленном виде. Гладить следует на минимальной температуре, чтобы не повредить покрытие.

Итог

Шторы блэкаут — это практичное решение для спальни, детской или кабинета. Они улучшают качество сна, помогают сэкономить на отоплении и кондиционировании, а также открывают широкие возможности для дизайна интерьера.

