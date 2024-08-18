Чёрносмородиновое суфле: изысканный десерт с нежным вкусом и ароматом

Чёрносмородиновое суфле — изысканный десерт, который порадует любителей нежных и ароматных лакомств. Этот десерт станет прекрасным завершением ужина или отличным дополнением к праздничному столу.
Ингредиенты:
- чёрная смородина — 500 г;
- сахар — 100 г;
- желатин — 50 г;
- вода — 200 мл.
Приготовление
- Перемолоть ягоды чёрной смородины блендером и протереть через сито.
- Добавить сахар и перемешать до полного растворения.
- Замочить желатин в воде на 1 час.
- Довести желатин до полного растворения на водяной бане и добавить в ягодную смесь.
- Взбить всё миксером до образования пены.
- Выложить готовое суфле в форму и поставить в холодильник на 3 часа для застывания.
Приятного аппетита!
Фото:commons.wikimedia.org/ Willis Lam (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic)
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