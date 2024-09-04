Морс из чёрной смородины: не только вкусный, но и очень полезный - в нём много витамина С

Чёрносмородиновый морс — отличная замена клюквенному. Этот напиток не уступает своему знаменитому аналогу ни по вкусовым качествам, ни по пользе. Более того, клюквенный морс часто готовят из магазинных ягод, в то время как для черносмородинового напитка подойдут садовые ягоды, собранные на даче: летом — свежие, а зимой для него можно брать замороженные. Это удобно и экономично!
Рецепт приготовления морса из чёрной смородины традиционен: напиток состоит из подслащённого ягодного отвара, дополненного свежевыжатым соком. Количество сахара можно регулировать по своему вкусу, уменьшая его количество при использовании сладкой смородины и увеличивая при использовании кислой. Также можно приготовить морс на мёду.
Ингредиенты (на 4 порции):
- чёрная смородина — 250 г;
- сахар — 50 г.
Шаги по приготовлению:
- Подготовьте смородину: переберите, удалите мятые ягоды и ветки, промойте и обсушите на бумажном полотенце. Переложите в эмалированную миску и хорошо растолките.
- Отожмите сок из смородины и уберите его в холодильник.
- Выжимки положите в небольшую кастрюлю, залейте 1 литром воды и доведите до кипения. Варите 10 минут, затем снимите с огня и оставьте на 20 минут.
- Процедите отвар через два слоя марли в чистую миску и выбросьте выжимки. Добавьте сахар и размешайте до полного растворения.
- Влейте охлаждённый сок в подслащённый отвар и снова перемешайте.
Морс из чёрной смородины можно охладить перед подачей или сразу разлить по стаканам.
Фото: commons.wikimedia.org/ Александр Радостов (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International)
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