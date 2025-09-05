Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 3:36

Настойка, которая меняет вкус лета — секреты, о которых молчат хозяйки

Домашняя настойка из черной смородины на водке сохраняет насыщенный вкус и аромат

Хотите удивить гостей вкусным и ароматным напитком, который легко приготовить дома? Настойка из черной смородины на водке — отличный способ сохранить летний урожай и порадовать близких оригинальным угощением.

Ингредиенты для приготовления

  • Водка — 1 литр
  • Черная смородина — 700 грамм
  • Сахар — 250 грамм

Пошаговый рецепт

Тщательно переберите ягоды, удалите листья, веточки и испорченные плоды. Если используете замороженную смородину, дайте ей оттаять при комнатной температуре, сохранив сок.

Выложите ягоды в чистую банку. По желанию добавьте пару веточек с листьями, предварительно промытых. Чтобы настойка получилась насыщеннее, можно проколоть ягоды зубочисткой — это ускорит процесс выделения сока.

Засыпьте в банку сахар, затем влейте водку так, чтобы она полностью покрыла ягоды. Закройте банку плотно крышкой, чтобы алкоголь не испарялся. Хорошо встряхните содержимое.

Поставьте банку в темное место на 2-3 недели. Каждые пару дней встряхивайте, чтобы сахар полностью растворился. Чем дольше настаивается напиток, тем насыщеннее вкус и цвет. По истечении времени процедите настойку через марлю или сито, перелейте в бутылки или графин и уберите в холодильник минимум на 2 дня.

Советы и особенности

  • Настойка получается достаточно крепкой — около 40 градусов, поэтому наслаждайтесь ею умеренно.
  • Используйте проверенную водку для лучшего результата.
  • Настойка из черной смородины — прекрасное дополнение к праздничному столу и отличный подарок для друзей.

