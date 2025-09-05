Настойка, которая меняет вкус лета — секреты, о которых молчат хозяйки
Хотите удивить гостей вкусным и ароматным напитком, который легко приготовить дома? Настойка из черной смородины на водке — отличный способ сохранить летний урожай и порадовать близких оригинальным угощением.
Ингредиенты для приготовления
- Водка — 1 литр
- Черная смородина — 700 грамм
- Сахар — 250 грамм
Пошаговый рецепт
Тщательно переберите ягоды, удалите листья, веточки и испорченные плоды. Если используете замороженную смородину, дайте ей оттаять при комнатной температуре, сохранив сок.
Выложите ягоды в чистую банку. По желанию добавьте пару веточек с листьями, предварительно промытых. Чтобы настойка получилась насыщеннее, можно проколоть ягоды зубочисткой — это ускорит процесс выделения сока.
Засыпьте в банку сахар, затем влейте водку так, чтобы она полностью покрыла ягоды. Закройте банку плотно крышкой, чтобы алкоголь не испарялся. Хорошо встряхните содержимое.
Поставьте банку в темное место на 2-3 недели. Каждые пару дней встряхивайте, чтобы сахар полностью растворился. Чем дольше настаивается напиток, тем насыщеннее вкус и цвет. По истечении времени процедите настойку через марлю или сито, перелейте в бутылки или графин и уберите в холодильник минимум на 2 дня.
Советы и особенности
- Настойка получается достаточно крепкой — около 40 градусов, поэтому наслаждайтесь ею умеренно.
- Используйте проверенную водку для лучшего результата.
- Настойка из черной смородины — прекрасное дополнение к праздничному столу и отличный подарок для друзей.
