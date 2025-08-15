Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чёрная смородина
Чёрная смородина
© public-domain-image.com by Paolo Neo is licensed under public domain
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 6:33

Урожай смородины будет в разы больше: главное — соблюсти эти простые правила

Секреты обрезки смородины для максимального урожая: пошаговая инструкция

Смородина — одна из самых универсальных и неприхотливых культур для садоводов в прохладных регионах. Черные, красные и белые сорта отличаются вкусом и применением: чёрная с яркой кислинкой идеальна для джемов и сиропов, красная чаще используется для желе и десертов, а белая — самый сладкий вариант, подходящий для свежего употребления и выпечки.

По словам садовода и эксперта по плодовым культурам Кэти Брайнс, кусты смородины (Ribes) компактны, легко поддаются обрезке и дают крупные гроздья ароматных ягод. Она отмечает, что эти растения особенно ценят в холодных регионах за их морозостойкость и высокое содержание витамина С.

Большинство культурных сортов смородины происходят из Европы, Азии и Северной Америки, что делает их устойчивыми к суровым зимам.

Выбор и посадка

Смородину можно приобрести как саженцы с открытой корневой системой в период покоя, так и в контейнерах круглый год. Лучшее время для посадки — ранняя весна или осень. Растения самоопыляемы, однако, как подчёркивает Брайнс, посадка нескольких сортов повышает урожайность.

Для лучшего плодоношения кусты сажают на солнечных участках, допускается лёгкая полутень, особенно в тёплых регионах, где летом жарко. Оптимальна плодородная, хорошо дренированная почва со слабокислой реакцией и добавлением органики. Ямы копают с запасом, чтобы разместить корни, и заглубляют растение примерно на 2,5 см ниже уровня, в котором оно росло в питомнике. Между кустами оставляют 120-180 см.

Уход за смородиной

  • Полив: Молодые кусты требуют регулярного и глубокого увлажнения. Взрослые растения поливают в течение всего сезона до сбора урожая, особенно в засушливое время. Мульчирование помогает сохранить влагу и защитить корни от перегрева.
  • Подкормка: Весной вносят органическое удобрение с равным содержанием азота, фосфора и калия (например, 10-10-10), рассыпая его по поверхности почвы и поливая.
  • Обрезка: Проводится в конце зимы или ранней весной. У чёрной смородины ежегодно удаляют треть старых побегов, у красной и белой — ветви старше трёх лет и укорачивают боковые побеги.
  • Сбор урожая: Ягоды созревают в начале лета. Собирать их лучше целыми гроздьями, чтобы избежать повреждения плодов. Для защиты от птиц кусты накрывают сеткой.
  • Размножение: Новые растения можно получить черенками длиной 20-25 см, заготовленными зимой. Их высаживают в грунт или горшки после обработки стимулятором корнеобразования.

Смородина — отличный выбор для тех, кто хочет совместить декоративность и практическую пользу. Она не только украсит участок, но и обеспечит садовода витаминными ягодами, подходящими для самых разных кулинарных экспериментов.

