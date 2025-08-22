Когда ягода превращается в риск: кому стоит отказаться от ежевики

Ежевика считается одной из самых полезных сезонных ягод, но, как напоминают специалисты, она подходит далеко не всем — и в некоторых случаях способна даже навредить.

Когда стоит проявить осторожность

Нутрициолог Екатерина Гузман отмечает сразу несколько ограничений:

Мочекаменная болезнь

В ягоде много оксалатов — веществ, которые участвуют в образовании камней в почках. Людям с предрасположенностью к мочекаменной болезни лучше снизить потребление ежевики или полностью исключить её из рациона.

Заболевания желудка

Органические кислоты, содержащиеся в ежевике, могут раздражать слизистую и вызывать изжогу.

При гастрите, язве или колите ягоду лучше употреблять после термической обработки — в виде компота, варенья или запечённой начинки.

Повышенная свёртываемость крови

Ежевика богата витамином K, который усиливает процесс свёртывания. Если у вас густая кровь или вы принимаете антикоагулянты, стоит посоветоваться с врачом перед тем, как включать ягоду в меню.

Безопасная норма

Для здорового человека достаточно 1-2 стаканов свежей, тщательно промытой ежевики в день.

Такое количество приносит пользу и не вызывает негативных реакций.

Если учитывать особенности организма и соблюдать норму, ежевика будет не только вкусным, но и безопасным дополнением к летнему рациону.