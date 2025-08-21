Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики

© commons.wikimedia.org by Ark. Agricultural Experiment Station is licensed under CC BY-SA 2.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:57

Спрятать и сохранить: три слоя защиты, которые спасут корни от вымерзания — эксклюзивная инструкция

Зимовка ежевики: агроволокно, снег и лапник в борьбе с морозами

Ежевика, будучи вкусной и полезной ягодой, требует особого ухода, особенно в зимний период, когда низкие температуры могут негативно повлиять на растение. Правильно выбранные сроки и методы укрытия являются ключевыми для получения хорошего урожая в будущем сезоне.

Стало известно, когда нужно укрывать ежевику на зиму. Это необходимо сделать перед наступлением заморозков, чтобы защитить растение от холодов.

Чаще всего укрытие проводится в первых числах ноября, когда столбики термометров должны показывать от трех до пяти градусов ниже нуля. Это оптимальная температура для начала укрытия.

Продолжительность холодов: несколько дней

Если такая температура держится на протяжении нескольких дней, то можно приступать к работе, обеспечивая тем самым оптимальные условия для растения.

Если укрыть кусты ежевики раньше определенного срока, когда на улице еще теплая погода, то у растения активизируется процесс вегетации, что нежелательно.

Из-за отсутствия солнечного света и свежего воздуха оно начнет выпревать. Это может привести к негативным последствиям.

После этого появятся грибковые заболевания. Влага и конденсат, которые образовались под укрытием, являются комфортной средой для их развития, что опасно для растения.

Корни ежевики пострадают от недостатка кислорода, что негативно скажется на их состоянии.

Позднее укрытие: вымерзание побегов

Позднее укрытие кустов данной ягоды приведет к вымерзанию еще не одеревеневших и не окрепших ветвей, что также нежелательно.

Перед укрытием ежевики рекомендуется провести обрезку, удалив старые и поврежденные побеги. Также рекомендуется внести подкормку, которая поможет растению укрепиться перед зимовкой.

Существует несколько способов укрытия ежевики, выбор которых зависит от климатических условий и предпочтений садовода.

Простым и эффективным методом является пригибание побегов к земле и фиксация их с помощью скоб или других приспособлений. Это позволяет защитить побеги от холода.

Укрытие спанбондом или другими материалами: защита от морозов

После пригибания побегов можно укрыть их спанбондом, агроволокном или другим воздухопроницаемым материалом. Это обеспечит дополнительную защиту от морозов.

В регионах с обильными снегопадами можно использовать снег в качестве дополнительного укрытия, что является эффективным способом защиты.

Некоторые садоводы используют лапник для дополнительной защиты, укладывая его поверх укрывного материала. Это обеспечит дополнительную защиту от холодов.

Интересные факты о ежевике:

Ежевика относится к семейству розовых.
Существует множество сортов ежевики, отличающихся по вкусу и форме ягод.
Ежевика богата витаминами, антиоксидантами и клетчаткой.
Ежевика может расти как кустарник, так и лиана.

Правильное укрытие ежевики на зиму — залог успешной зимовки и обильного урожая в следующем сезоне. Соблюдение оптимальных сроков, выбор подходящего метода укрытия и предварительная подготовка растения помогут защитить его от неблагоприятных погодных условий.

