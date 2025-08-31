Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опубликована сегодня в 13:22

Превращается в чащу и гибнет: ошибка, которая стоит садоводам урожая ежевики

Отплодоносившие побеги ежевики с тёмно-коричневой корой удаляют осенью

Осенняя обрезка ежевики — это не просто формальность, а важнейший этап ухода за культурой. От него напрямую зависит размер ягод, их сладость и общее здоровье кустов. Многие садоводы замечают, что даже урожайные сорта без своевременной стрижки дают мелкие, невкусные плоды и буквально превращаются в непроходимую чащу.

Когда лучше проводить обрезку

Сроки зависят от региона. В южных областях с тёплой и продолжительной осенью (Краснодарский край, Ростовская область, Крым) работы начинают с середины октября и могут растянуться до конца ноября. Здесь спешить не стоит: ранняя обрезка может спровоцировать рост новых побегов, которые зимой погибнут. В средней полосе оптимально заняться кустами во второй половине сентября и в течение всего октября. В северо-западных регионах с дождливой осенью и ранними заморозками процедура проводится с начала сентября. А вот в Сибири и на Урале обрезка приходится на конец августа — начало сентября, практически сразу после сбора урожая.

Главный ориентир — листья. Как только они начинают желтеть и осыпаться, можно смело браться за секатор.

Какие побеги удалять

Ежевика развивается в двухгодичном цикле. Побеги первого года лишь растут, а урожай дают только на второй год. Именно поэтому осенью убирают все отплодоносившие ветви. Их легко распознать: кора у таких побегов тёмно-коричневая, шероховатая, с отслаивающимися кусочками; форма пониклая, заметны засохшие соцветия. Молодые побеги, которые вытянулись до трёх метров, тоже укорачивают — они не успеют вызреть и зимой вымерзнут. Это улучшает вентиляцию куста и облегчает укрытие.

Особенности ремонтантных сортов

Сорта типа Black Magic или Prime-Ark Freedom плодоносят на побегах текущего года. Поэтому у садоводов есть два варианта. Первый — вырезать куст под корень и получить один мощный урожай в следующем сезоне. Второй — оставить несколько сильных побегов замещения, прищипнуть их на высоте около 50 см, укрыть и попробовать собрать два урожая. Второй способ больше подходит для южных регионов.

В любом случае осенью обязательно удаляются слабые, повреждённые или больные ветви.

Подкормка после обрезки

После стрижки кусты нужно "подпитать". Под корень вносят калийно-фосфорные удобрения, которые помогают растению накопить силы к зиме и заложить основу будущего урожая. В продаже есть специальные осенние комплексы, где состав сбалансирован именно для периода покоя.

Техника обрезки

Главное правило — резать правильно. Срез делают на 5-7 мм выше почки под углом около 45 градусов, направленным от неё. Такой приём защищает растение от загнивания и скопления влаги. Для работы используют секатор, сучкорез или садовую пилу. После каждой процедуры инструмент протирают, смазывают и хранят в сухом месте. Острые лезвия — залог того, что ветви будут срезаны аккуратно, без рваных ран.

Для заживления срезов достаточно сухой погоды, дополнительно обрабатывать варом не нужно. А вот обработка кустов медьсодержащими препаратами станет профилактикой грибных заболеваний.

Прямостоячие и стелющиеся сорта

Формировка зависит от характера роста. Пряморастущие сорта чаще всего подвязывают веером: старые побеги распределяют по шпалере, молодые оставляют вертикально. Осенью отплодоносившие ветви убирают, сохраняя удобную схему. У стелющихся сортов главная задача — пригнуть побеги к земле для укрытия. Здесь важна плавность изгиба, чтобы побеги не сломались.

Ошибки садоводов

Есть несколько распространённых промахов, которых стоит избегать:

  • срезание всех побегов подряд — так легко остаться без урожая;
  • загущение куста — приводит к болезням и мельчанию ягод;
  • слишком поздняя обрезка — может погубить растение;
  • работа тупым инструментом — прямой путь к заражению куста инфекцией.

Правильная обрезка осенью делает куст компактным, облегчает уход и позволяет собрать крупные, сладкие ягоды. Главное — учитывать тип сорта, климат региона и не жалеть времени на формировку. Уже следующей весной грамотный подход отблагодарит садовода богатым и вкусным урожаем.

