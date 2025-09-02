Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com by stockking is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована вчера в 23:01

Любимая сладость, которая оборачивается болью: когда ежевика становится врагом желудка

Диетолог Гинзбург назвал полезные свойства ежевики и ограничения в её употреблении

Ежевика — одна из главных ягод конца лета. Её ценят за насыщенный вкус и пользу, и многие хозяйки заготавливают её впрок. Но, как отмечают специалисты, у этой ягоды есть не только достоинства, но и ограничения.

Чем полезна ежевика

Врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал о ключевых свойствах ягоды:

  • Богатый состав. В ежевике много флавоноидов, полифенолов, витаминов и минералов. Эти вещества действуют как антиоксиданты и защищают клетки от повреждений.

  • Противовоспалительный эффект. Регулярное употребление снижает риски хронических заболеваний.

  • Поддержка здоровья. Ягода укрепляет иммунитет, благотворно влияет на сердце, сосуды и состояние кожи.

  • Помощь при простуде. По словам Гинзбурга, ежевика полезна так же, как малина.

  • Низкая калорийность. В 100 г всего ~40 ккал. Оптимальная порция для взрослого — 50-100 г в день.

В чём кроется опасность

Несмотря на пользу, есть у ягоды и минусы.

  • При поверхностном гастрите или язвенной болезни ежевика может вызвать боль и обострение симптомов.

  • Причина — повышенная кислотность, которая раздражает слизистую желудка.

Таким людям стоит употреблять ежевику только после консультации с врачом.

Итог

Ежевика — ценный продукт, который укрепляет здоровье и остаётся низкокалорийным источником витаминов. Но при проблемах с ЖКТ от неё лучше отказаться или ограничить употребление.

