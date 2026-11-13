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Истребитель F-16
Истребитель F-16
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Марк Ульянов Опубликована сегодня в 2:15

Для F-16 в США задумали новое вооружение: проект затронул и возможности истребителей F-35A

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) заключила с оборонным стартапом Castelion контракт на интеграцию гиперзвуковой ракеты Blackbeard с истребителями F-16 Fighting Falcon. Компания сообщила об этом в соцсетях 26 октября.

Контракт также предусматривает проверку совместимости ракеты с F-35A. Всего ВВС США уже выделили на разработку Blackbeard почти 21 млн долларов, в том числе 16,4 млн долларов в сентябре. Этих денег по действующим соглашениям хватит до июня 2028 года.

Что такое Blackbeard

Blackbeard — ударная ракета с ракетным двигателем, построенная по схеме "разгон — планирование". Ее дальность — около 800 км. Ракету разработали по программе MACE как недорогое гиперзвуковое оружие, по размерам сопоставимое с ракетой "воздух — воздух" AIM-120 AMRAAM.

ВМС США уже интегрируют Blackbeard с палубными истребителями F/A-18 Super Hornet. В апреле Castelion получила контракт на интеграцию стоимостью 105 млн долларов, а в июне — первый производственный заказ на 23,4 млн долларов на изготовление 50 предсерийных ракет. 18 сентября на авиастанции ВМС Патуксент-Ривер ракету успешно испытали на подвеске в полете и сбросе с Super Hornet.

Три направления гиперзвукового оружия ВВС

С появлением Blackbeard у ВВС США складываются три направления гиперзвукового оружия:

  • Blackbeard (Castelion) — недорогая ударная ракета для истребителей;
  • AGM-183A ARRW (Lockheed Martin) — ракета большой дальности для бомбардировщиков B-52 и B-1B; 26 октября ВВС заключили с Lockheed Martin контракт на 694 млн долларов на ее серийное производство;
  • HACM (Raytheon и Northrop Grumman) — гиперзвуковая крылатая ракета для истребителей и бомбардировщиков, поставки которой должны начаться в 2027 году.

Кроме того, AFRL собирает предложения по созданию ракетного двигателя с вращающейся детонацией (RDRE) для будущих боеприпасов. Он должен повысить их скорость, дальность и полезную нагрузку, сохранив низкую стоимость массового производства.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

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