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Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint
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Над Черным морем зафиксировали появление британского самолета-разведчика

Flightradar: над Черным морем пролетает британский разведсамолет RC-135W Rivet Joint

Над Черным морем курсирует британский разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.

Согласно предоставленной информации, самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании вылетел из аэродрома в Уоддигтоне в в 9:06 по времени UTC (12:06 мск). Теперь его заметили в западной части Черного моря.

Стоит отметить, что ранее Flightradar показывал присутствие целых трех американских разведывательных самолетов.

Из-за частого присутствия западной авиации в районе Черного моря в Минобороны России говорили о том, что активизация беспилотников над побережьем акватории говорит о вовлеченности западных стран, в том числе блока НАТО в конфликт на Украине, так как все данные с разведсамолетов попадают в руки ВСУ.

Фото: flickr/Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK

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