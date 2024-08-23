Над Черным морем зафиксировали появление британского самолета-разведчика

Над Черным морем курсирует британский разведывательный самолет RC-135W Rivet Joint. Об этом свидетельствуют данные с сайта Flightradar24.
Согласно предоставленной информации, самолет Королевских военно-воздушных сил Великобритании вылетел из аэродрома в Уоддигтоне в в 9:06 по времени UTC (12:06 мск). Теперь его заметили в западной части Черного моря.
Стоит отметить, что ранее Flightradar показывал присутствие целых трех американских разведывательных самолетов.
Из-за частого присутствия западной авиации в районе Черного моря в Минобороны России говорили о том, что активизация беспилотников над побережьем акватории говорит о вовлеченности западных стран, в том числе блока НАТО в конфликт на Украине, так как все данные с разведсамолетов попадают в руки ВСУ.
Фото: flickr/Alan Wilson from Stilton, Peterborough, Cambs, UK
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