Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ужин на Черноморском побережье
ужин на Черноморском побережье
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 10:26

Вкус Черного моря: блюда и города, которые покоряют

Гастрономические туры по побережью Черного моря в России

Черноморское побережье России — это не только пляжный отдых, но и настоящая находка для любителей гастрономии. Здесь можно попробовать блюда, в которых переплетаются традиции разных культур, и открыть для себя вкусы, которые невозможно найти в других регионах.

Почему гастрономический туризм на Черноморье особенный

Регион объединяет кулинарные традиции Кавказа, Причерноморья и русской кухни. Благодаря мягкому климату здесь много свежих овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов.

5 городов и их гастрономические акценты

  1. Сочи
    Рыбные блюда, хачапури по-аджарски, чурчхела, свежие овощи с кавказскими соусами.
  2. Геленджик
    Свежая барабулька, блюда на мангале, виноград и молодое вино.
  3. Новороссийск
    Морская рыба, мидии, устрицы, блюда с использованием местного оливкового масла.
  4. Анапа
    Креветки, запечённая рыба, фруктовые десерты и блюда с ароматными травами.
  5. Туапсе
    Кавказские мясные блюда, овощи на гриле, домашние сыры и выпечка.

Что входит в гастрономический тур

Посещение рынков и дегустация местных продуктов.
Обеды и ужины в ресторанах с традиционной кухней.
Мастер-классы по приготовлению национальных блюд.
Винные дегустации в близлежащих хозяйствах.

Советы путешественникам

Лучшее время для гастротуров — с мая по октябрь, когда сезон свежих продуктов в разгаре.
Сочетайте гастрономию с прогулками по набережным, экскурсиями и поездками в горы.
Не ограничивайтесь ресторанами — уличная еда и рынки тоже могут удивить.

Вкус, который остаётся в памяти

Гастрономические туры по побережью Черного моря — это возможность совместить отдых у моря с кулинарными открытиями, попробовать уникальные блюда и увезти с собой частичку южного солнца в баночке аджики или бутылке молодого вина.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сотрудник аэропорта Сиднея объяснил, зачем при досмотре смотрят на область паха сегодня в 2:10

Почему при прохождении рамки в аэропорту всегда смотрят именно туда — мало кто знает настоящую причину

Почему сотрудники аэропорта при досмотре могут пристально смотреть на вас и что на самом деле происходит с конфискованными вещами.

Читать полностью » Задар в Хорватии стал популярным направлением у туристов из Чехии сегодня в 1:26

В Хорватии есть полуостров, где солнце прощается с каждым днём особенным образом

Задар удивляет не только историей и уютом старого города, но и мелодиями моря, световыми шоу и закатами, которые вдохновляли Хичкока.

Читать полностью » Туристка из Чехии уехала из Турции через три часа из-за разочарования в отдыхе сегодня в 0:26

Поездка в Турцию заставила туристку бросить всё и срочно улететь домой

Долгожданный отпуск может обернуться разочарованием, если не учесть нюансы страны. История Кристины – наглядный урок для будущих путешественников.

Читать полностью » ТОП-5 регионов по росту турпотока осенью 2025 года: Владимирская, Ярославская, Самарская области и Татарстан вчера в 23:26

Меньше денег — больше впечатлений: топ регионов, куда доедешь за копейки

Этой осенью туристический бум охватит не юг, а старинные города Центральной России. Почему Ярославль и Владимир обгоняют Сочи и Казань — в материале.

Читать полностью » Россиянка переехала в Египет после отпуска и вышла замуж за египтолога — история адаптации вчера в 22:26

Муж — африканец, кухня — из хвостов, жизнь — без расписания: россиянка о переезде в Египет

Что заставляет россиянку остаться в Египте? Солнце, голуби, муж-египтолог и философия «всё потом». О жизни за границей — из первых уст.

Читать полностью » Житель Гватемалы назвал россиянок сверхлюдьми за их навыки и самостоятельность вчера в 21:16

Сначала он растерялся, потом восхитился: чем русские женщины удивили латиноамериканца

Гватемалец признался, что россиянки могут не только вести хозяйство, но и починить мотоцикл. Что его так поразило в русских женщинах?

Читать полностью » Гватемалец не поверил, что в России пожарные и скорая работают бесплатно — рассказ туристки вчера в 20:16

Россия глазами иностранца: какие будни шокировали туриста из Латинской Америки

Гватемалец Хорхе не поверил, что в России скорая приезжает бесплатно. Что ещё его шокировало в рассказах российской путешественницы?

Читать полностью » Летний отдых в Краснодарском крае с вчера в 19:17

Бюджетные отели больше не выгодны: как туристы переключаются на "всё включено"

Цены на «всё включено» в Анапе летом 2025 упали на треть. Теперь полноценный отдых с питанием обойдётся дешевле, чем проживание в отеле без еды.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Хранение урожая зимой: колготки против гниения и плесени — лайфхак от садоводов
Еда

Свинина, тушёная с луком: классический рецепт с растительным маслом и специями
Авто и мото

Hyundai готовит обновление Tucson: что ждать от рестайлинга модели 2027-2028 года
Питомцы

Рысь избегает людей и атакует лишь при угрозе или защите потомства
Туризм

Почему в сентябре 2025 года отдых в эгейской Турции хорош как никогда
ДФО

Владивосток: родители в панике от цен на сборы в школу – 3 совета, как сэкономить
Красота и здоровье

Вирус Эпштейна-Барр: каковы риски для здоровья – мнение эксперта
Еда

Как приготовить терновое вино в домашних условиях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru