Вкус Черного моря: блюда и города, которые покоряют

Черноморское побережье России — это не только пляжный отдых, но и настоящая находка для любителей гастрономии. Здесь можно попробовать блюда, в которых переплетаются традиции разных культур, и открыть для себя вкусы, которые невозможно найти в других регионах.

Почему гастрономический туризм на Черноморье особенный

Регион объединяет кулинарные традиции Кавказа, Причерноморья и русской кухни. Благодаря мягкому климату здесь много свежих овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов.

5 городов и их гастрономические акценты

Сочи

Рыбные блюда, хачапури по-аджарски, чурчхела, свежие овощи с кавказскими соусами. Геленджик

Свежая барабулька, блюда на мангале, виноград и молодое вино. Новороссийск

Морская рыба, мидии, устрицы, блюда с использованием местного оливкового масла. Анапа

Креветки, запечённая рыба, фруктовые десерты и блюда с ароматными травами. Туапсе

Кавказские мясные блюда, овощи на гриле, домашние сыры и выпечка.

Что входит в гастрономический тур

Посещение рынков и дегустация местных продуктов.

Обеды и ужины в ресторанах с традиционной кухней.

Мастер-классы по приготовлению национальных блюд.

Винные дегустации в близлежащих хозяйствах.

Советы путешественникам

Лучшее время для гастротуров — с мая по октябрь, когда сезон свежих продуктов в разгаре.

Сочетайте гастрономию с прогулками по набережным, экскурсиями и поездками в горы.

Не ограничивайтесь ресторанами — уличная еда и рынки тоже могут удивить.

Вкус, который остаётся в памяти

Гастрономические туры по побережью Черного моря — это возможность совместить отдых у моря с кулинарными открытиями, попробовать уникальные блюда и увезти с собой частичку южного солнца в баночке аджики или бутылке молодого вина.