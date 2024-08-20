Космический аппетит: астрономы расшифровали график перекусов сверхмассивной чёрной дыры

Международная команда учёных предсказала периодичность поглощения сверхмассивной чёрной дырой AT2018fyk вещества соседней звезды. Получив подтверждение своих выкладок по данным космических лабораторий, исследователи опубликовали их в The Astrophysical Journal.

Чёрная дыра AT2018fyk с массой примерно в 50 миллионов солнечных расположена в центре галактики примерно в 860 миллионах световых лет от Земли. Вокруг неё по сильно вытянутой орбите вращается молодая звезда.

При приближении незадачливой соседки на опасное расстояние чёрная дыра отрывает от неё солидный кусок, что сопровождается яркой вспышкой в широком диапазоне излучения.

Когда астрономы заметили этот всплеск в 2018 году, они полагали, что звезда была разорвана на части и погибла. Но через пару лет яркость пространства вокруг AT2018fyk опять начала нарастать. Учёные поняли: звезда оказалось устойчивой и регулярно "кормит" свою ненасытную компаньонку.

Астрофизики подсчитали, что следующая "трапеза" произойдёт в августе 2023 года, и подали заявку в NASA на получение времени наблюдения рентгеновским телескопом Chandra для проверки гипотезы.

Так и вышло: в этот период AT2018fyk ярко вспыхнула и с 14 августа стала угасать. Данные с Swift (NASA) и XMM-Newton (ЕКА) сходятся с полученными "Чандрой".

Таким образом, составлен график "перекусов" сверхмассивной чёрной дыры — примерно раз в 3,5 года.