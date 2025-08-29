Красота или здоровье: выбор, который ежедневно делают миллионы женщин

Каждая женщина сталкивается с выбором — посвятить время уходу за собой или заботе о внешности. Для многих чернокожих женщин этот выбор обретает особое значение: сохранить прическу или отправиться на тренировку. Звучит просто, но на деле это серьезный фактор, влияющий на образ жизни.

Регулярная физическая активность укрепляет сердце, снижает уровень стресса, помогает контролировать вес. Однако прически — особенно на химически выпрямленных или натуральных волосах — требуют немало усилий, и спорт может свести их на нет. Исследование, опубликованное в JAMA Dermatology в 2016 году, показало: 18% чернокожих женщин реже тренируются именно из-за опасений испортить укладку.

Еще одна проблема — недостаток внимания со стороны врачей. В 2019 году в журнале Journal of the American Board of Family Medicine вышло исследование: 76% опрошенных терапевтов никогда не обсуждали с пациентками, как уход за волосами может мешать тренировкам.

"Если врачи будут вести такие диалоги, это поможет повысить физическую активность чернокожих женщин и снизить риски диабета, гипертонии и ожирения", — сказала исследователь София Толливер.

Почему волосы страдают от спорта

Черные волосы отличаются более тонкой кутикулой, поэтому они уязвимы к повреждениям. Пот также играет свою роль: соли пересушивают волосы, корни набухают и укладка теряет форму. Со временем может появляться и неприятный запах.

"Пот — один из главных врагов прически, он сушит и делает волосы более ломкими", — отметил мастер-стилист и тренер Марвин Каррингтон.

Как сохранить прическу во время тренировок

1. Используйте защитные укладки

Косы, твисты, пучки, легкие плетения помогают сохранить текстуру волос и уберечь их от повреждений. При этом стоит избегать тугих резинок: лучше выбирать атласные или шелковые ленты.

Йога-инструктор Хоуп Эллиот, проводящая часы на коврике, предпочитает легкие косички или твисты под платком, избегая слишком тяжелых вариантов, чтобы волосы не ломались при движениях.

Для прямых или выпрямленных волос подходят хвосты, крупные косы и обертывания — главное закреплять их шелковой тканью. Дополнительно стилисты советуют использовать повязку или косынку, чтобы уменьшить потоотделение и защитить линию роста волос от пушения.

2. Не мойте слишком часто

Чрезмерное мытье лишает волосы природных масел. Оптимально — дважды в неделю, при этом после активной тренировки достаточно просто тщательно промыть волосы водой.

Один раз можно использовать глубоко очищающий шампунь, затем — более мягкий увлажняющий. Второе мытье лучше заменить ко-вошингом (средством 2 в 1).

Исключение — плавание. Перед бассейном стоит нанести маску или кондиционер с маслами, чтобы создать барьер от хлора, а после — вымыть голову шампунем и аккуратно промокнуть волосы полотенцем из микрофибры.

3. Подбирайте правильные средства

Регулярное использование несмываемых кондиционеров и масел помогает сохранить влагу и эластичность волос. Стилисты особенно советуют кокосовое, жожоба, аргановое и касторовое масла.

Для быстрого восстановления локонов подойдут спреи-освежители и увлажняющие тоники. Главное — избегать средств с переизбытком протеинов, которые могут сделать волосы хрупкими.

Йога-инструктор Эллиот, например, часто обходится минимумом: вода, несмываемый кондиционер и немного ши-масла. Такой уход помогает ей сохранить волосы живыми и мягкими даже при ежедневных тренировках.

Здоровье важнее идеальной прически, но выбор между спортом и уходом за волосами больше не должен быть таким трудным. С правильными укладками, умеренным мытьем и подходящими средствами можно и тренироваться регулярно, и сохранять волосы здоровыми.