Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка стоит спиной в спортивном топе
Девушка стоит спиной в спортивном топе
© Designed be Freepik by cookie-studio is licensed under Public domain
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Красота или здоровье: выбор, который ежедневно делают миллионы женщин

Физическая активность у женщин снижается из-за ухода за волосами — JAMA Dermatology

Каждая женщина сталкивается с выбором — посвятить время уходу за собой или заботе о внешности. Для многих чернокожих женщин этот выбор обретает особое значение: сохранить прическу или отправиться на тренировку. Звучит просто, но на деле это серьезный фактор, влияющий на образ жизни.

Регулярная физическая активность укрепляет сердце, снижает уровень стресса, помогает контролировать вес. Однако прически — особенно на химически выпрямленных или натуральных волосах — требуют немало усилий, и спорт может свести их на нет. Исследование, опубликованное в JAMA Dermatology в 2016 году, показало: 18% чернокожих женщин реже тренируются именно из-за опасений испортить укладку.

Еще одна проблема — недостаток внимания со стороны врачей. В 2019 году в журнале Journal of the American Board of Family Medicine вышло исследование: 76% опрошенных терапевтов никогда не обсуждали с пациентками, как уход за волосами может мешать тренировкам.

"Если врачи будут вести такие диалоги, это поможет повысить физическую активность чернокожих женщин и снизить риски диабета, гипертонии и ожирения", — сказала исследователь София Толливер.

Почему волосы страдают от спорта

Черные волосы отличаются более тонкой кутикулой, поэтому они уязвимы к повреждениям. Пот также играет свою роль: соли пересушивают волосы, корни набухают и укладка теряет форму. Со временем может появляться и неприятный запах.

"Пот — один из главных врагов прически, он сушит и делает волосы более ломкими", — отметил мастер-стилист и тренер Марвин Каррингтон.

Как сохранить прическу во время тренировок

1. Используйте защитные укладки

Косы, твисты, пучки, легкие плетения помогают сохранить текстуру волос и уберечь их от повреждений. При этом стоит избегать тугих резинок: лучше выбирать атласные или шелковые ленты.

Йога-инструктор Хоуп Эллиот, проводящая часы на коврике, предпочитает легкие косички или твисты под платком, избегая слишком тяжелых вариантов, чтобы волосы не ломались при движениях.

Для прямых или выпрямленных волос подходят хвосты, крупные косы и обертывания — главное закреплять их шелковой тканью. Дополнительно стилисты советуют использовать повязку или косынку, чтобы уменьшить потоотделение и защитить линию роста волос от пушения.

2. Не мойте слишком часто

Чрезмерное мытье лишает волосы природных масел. Оптимально — дважды в неделю, при этом после активной тренировки достаточно просто тщательно промыть волосы водой.

Один раз можно использовать глубоко очищающий шампунь, затем — более мягкий увлажняющий. Второе мытье лучше заменить ко-вошингом (средством 2 в 1).

Исключение — плавание. Перед бассейном стоит нанести маску или кондиционер с маслами, чтобы создать барьер от хлора, а после — вымыть голову шампунем и аккуратно промокнуть волосы полотенцем из микрофибры.

3. Подбирайте правильные средства

Регулярное использование несмываемых кондиционеров и масел помогает сохранить влагу и эластичность волос. Стилисты особенно советуют кокосовое, жожоба, аргановое и касторовое масла.

Для быстрого восстановления локонов подойдут спреи-освежители и увлажняющие тоники. Главное — избегать средств с переизбытком протеинов, которые могут сделать волосы хрупкими.

Йога-инструктор Эллиот, например, часто обходится минимумом: вода, несмываемый кондиционер и немного ши-масла. Такой уход помогает ей сохранить волосы живыми и мягкими даже при ежедневных тренировках.

Здоровье важнее идеальной прически, но выбор между спортом и уходом за волосами больше не должен быть таким трудным. С правильными укладками, умеренным мытьем и подходящими средствами можно и тренироваться регулярно, и сохранять волосы здоровыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Упражнения сидя с гантелями для людей с ограниченной подвижностью — рекомендации тренеров сегодня в 6:10

Упражнения сидя, которые работают так же, как тренировка в фитнес-клубе

Узнайте, как с помощью стула и пары гантелей провести полноценную силовую тренировку, не нагружая суставы и сохраняя безопасность движений.

Читать полностью » Тренер Маиллард Хауэлл: устойчивость к нагрузкам улучшается при дыхании через нос сегодня в 5:50

Один маленький приём, который делает спорт легче и снижает стресс

Один простой приём способен превратить даже интенсивную тренировку в более спокойное и эффективное занятие. Узнайте, что это за метод.

Читать полностью » Инструкторы показали упражнения у стены для ног, рук и пресса сегодня в 5:30

Стена вместо тренажёра: неожиданный способ прокачать всё тело за 20 минут

Обычная стена может превратиться в полноценный тренажёр. Узнайте, как за 20 минут прокачать всё тело с помощью пяти простых упражнений.

Читать полностью » Тренеры ISSA объяснили, как метод 21 помогает нарастить мышцы с гантелями сегодня в 5:10

Плато в тренировках исчезает за 20 минут — неожиданный приём силовых

Простые гантели могут снова запустить рост мышц, если знать правильную технику. Узнайте, как 20-минутный комплекс оживит ваши тренировки.

Читать полностью » Каролина Араухо представила 20-минутную лестничную HIIT-тренировку сегодня в 4:50

20 минут, после которых тело работает как печь

Узнайте, как всего за 20 минут прокачать всё тело и постепенно втянуться в высокоинтенсивные тренировки с помощью лестничной схемы.

Читать полностью » Грейсон Уикхэм: массажный ролик снижает риск травм и облегчает боль в мышцах сегодня в 4:30

Секрет спортсменов: как простой ролик заменяет массаж и возвращает лёгкость телу

Простое приспособление помогает не только снять напряжение после тренировки, но и предотвратить травмы. Узнайте, как использовать его с пользой.

Читать полностью » Программа: 20 секунд работы и 10 отдыха в формате табата плюс AMRAP на 4 минуты сегодня в 4:26

Всего 4 минуты — и мышцы горят: секрет взрывного CrossFit-комплекса

Тренировка, которая сочетает Табату и AMRAP, проверит вашу выносливость и силу. Узнайте, как масштабировать упражнения под свой уровень.

Читать полностью » Ученые США: после 30 лет люди теряют до 5% мышечной массы каждое десятилетие сегодня в 4:10

Силовые тренировки после 50: простые движения, которые возвращают молодость телу

Силовые тренировки после 50 помогают сохранить мышцы, укрепить кости и оставаться независимым. Узнайте, с чего начать и какие упражнения выбрать.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

ГАИ напомнила о штрафе 500 рублей за нештатные багажники и другие доработки
Садоводство

Что делать, если град побил капусту: пошаговое руководство по восстановлению растений
Культура и шоу-бизнес

Тадао Андо построит Национальный музей Узбекистана в Ташкенте в 2028 году
Наука и технологии

Железо вместо платины: китайские учёные совершили прорыв в водородной энергетике
Наука и технологии

Учёные раскрыли генетические методы борьбы с исчезновением 70% видов животных
Садоводство

Искусственная трава или натуральный газон: что выбрать для двора по рекомендациям дизайнеров
Спорт и фитнес

Нейт Фелисиано: сильные грудные мышцы повышают эффективность жимовых упражнений
Красота и здоровье

Оториноларинголог Марина Евсикова: потеря голоса может быть связана с инфекциями или стрессом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru