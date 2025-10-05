Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Паук каракурт или черная вдова
Паук каракурт или черная вдова
© commons.wikimedia.org by Chuck Evans( is licensed under CC BY 2.5
Главная / Наука
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 22:12

Запах немытых ног спасает жизнь: чёрные вдовы раскрыли свой секрет выживания

Учёные определили химический состав феромонов чёрной вдовы, привлекающих самцов

Самки чёрных вдов известны своей репутацией — после спаривания они нередко поедают самцов. Но у западной чёрной вдовы (Latrodectus hesperus) ситуация несколько иная: самцы рискуют жизнью только в том случае, если самка голодна. Поэтому им приходится тщательно выбирать партнёршу. Недавнее исследование показало, что в этом выборе ключевую роль играет химия — особые феромоны, источающие запах, который человек бы описал как "немытые ноги".

Как самцы находят "правильных" самок

Пауки-мужчины не подбираются к первой встречной. Перед сближением они исследуют паутину самки, выискивая химические подсказки. Именно сеть становится своеобразной визитной карточкой хозяйки: по ней можно понять, готова ли она к спариванию и стоит ли рисковать.

Учёные выяснили, что у Latrodectus hesperus контактные феромоны выделяются круглый год, а не только в брачный сезон. Это отличает их от многих других беспозвоночных, где химическая сигнализация носит строго сезонный характер.

Однако интенсивность сигналов меняется. Ближе к периоду наибольшей активности самцов самки выделяют больше вещества, делая свои сети особенно привлекательными. В остальное время в паутине сохраняются остатки феромонов, которые всё же продолжают притягивать потенциальных партнёров.

Запах и химический состав

Для человеческого обоняния такие феромоны пахнут крайне неприятно — словно немытые ноги. Но для пауков это запах надежды на успешное размножение.

Исследователи выделили главный компонент: N-3-метилбутаноил-O-метилпропаноил-L-серин, а также его метиловый эфир. В чистом виде они уже вызывали у самцов ухаживающее поведение.

Как проверяли открытие

Учёные синтезировали найденные вещества и предложили их самцам. Реакция была однозначной: пауки начинали вибрировать брюшком и демонстрировать ухаживания. При этом натуральная паутина всё же оказывалась более "соблазнительной", что говорит о возможном присутствии дополнительных малых компонентов.

"Феромоны самок действовали на самцов даже вне сезона, но с разной интенсивностью", — отметили авторы работы.

Ритуал ухаживания у чёрных вдов

Самцы этого вида ухаживают долго и настойчиво: от 10 минут до двух часов. Они вибрируют брюшком, создавая частые колебания, а чтобы самка не убежала, перекусывают отдельные нити её сети. Если партнёрша благосклонна, она отвечает быстрыми движениями брюшка. Тогда самец покрывает её особой паутинной "вуалью" и спаривается.

Однако плата за это может быть высокой: у некоторых самцов в процессе ломаются половые органы, что часто заканчивается их гибелью. Если же самец выживает, самка редко трогает его после акта — напротив, уцелевшие партнёры имеют шанс уйти живыми.

Сравнение поведения разных видов

Вид Судьба самца после спаривания Феромональная активность
Latrodectus hesperus Поедание только при голоде самки Круглый год, с пиком в сезон
Другие чёрные вдовы Самец почти всегда съедается Сезонная активность
Другие пауки Разнообразные сценарии Чаще ограниченные по времени

Советы шаг за шагом: как самцы избегают гибели

  1. Нюхают паутину, оценивая химический состав.

  2. Выбирают самку, которая сыта и безопаснее для сближения.

  3. Начинают вибрировать брюшком, привлекая внимание.

  4. Перекусывают нити паутины, чтобы самка не убежала.

  5. Принимают участие в спаривании, иногда с риском для жизни.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: приблизиться к голодной самке.

  • Последствие: почти гарантированная смерть.

  • Альтернатива: распознать по феромонам сытых самок и выбрать их.

  • Ошибка: не излучать ухаживающие вибрации.

  • Последствие: самка не распознает намерений и может атаковать.

  • Альтернатива: демонстрировать настойчивое "танцевальное" поведение.

А что если…

Что если подобные механизмы были бы свойственны и другим видам? Это могло бы объяснить необычные стратегии ухаживания у множества животных, где химия и поведение переплетаются. Возможно, эволюция использует универсальные принципы "сигналов безопасности" для снижения риска при спаривании.

Плюсы и минусы стратегии самцов

Плюсы Минусы
Возможность избежать поедания Высокий риск повреждения органов
Возможность выбрать "сытую" самку Большие затраты энергии на ухаживание
Химическая подсказка повышает шансы на выживание Конкуренция между самцами

FAQ

Почему запах сравнили с немытыми ногами?
Для человека он неприятен, но у пауков вызывает сексуальное возбуждение.

Самки всегда едят самцов?
У Latrodectus hesperus — нет, это зависит от её сытости.

Можно ли воспроизвести феромоны искусственно?
Да, синтетические аналоги уже подтвердили свою эффективность в экспериментах.

Мифы и правда

  • Миф: чёрные вдовы всегда убивают партнёра.

  • Правда: у Latrodectus hesperus самцы часто выживают.

  • Миф: феромоны выделяются только в сезон.

  • Правда: у этого вида они присутствуют круглый год.

  • Миф: химия не играет большой роли.

  • Правда: именно феромоны решают, кто выживет после спаривания.

3 интересных факта

  1. Пятно на брюшке чёрной вдовы называют "песочными часами" из-за характерной формы.

  2. У самки размер почти вдвое больше самца.

  3. Вибрации ухаживания могут длиться больше двух часов.

Исторический контекст

XX век — установлена репутация чёрных вдов как "поедающих самцов".

XXI век — химики выделили ключевые феромоны из паутины.

2025 год — публикация работы в Journal of Chemical Ecology подтвердила роль запаха "немытых ног".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Японии разработали способ диагностики нарушений нейронных связей в мозге сегодня в 18:16
Мозг заговорил с учёными: новая методика раскрывает тайны нервных связей

Учёные из Токийского университета науки нашли способ видеть связи между нейронами через интервалы сигналов. Это открывает новые возможности диагностики.

Читать полностью » На шотландском острове обнаружен новый вид древних рептилий сегодня в 17:57
41 сантиметр, который изменил палеонтологию: на Шотландских островах нашли древнюю рептилию

На острове Скай найден окаменелый скелет юрской рептилии с телом ящерицы и змеиной челюстью. Может ли он быть ключом к происхождению змей?

Читать полностью » 35 тысяч лет назад сформировался Берингов мост сегодня в 17:10
Тайны древней миграции раскрыты: сухопутный путь в Америку появился только 35 тысяч лет назад

Новое исследование показало: Берингов мост мог открыться только 35 тысяч лет назад, ограничив "окно" для переселения людей в Америку.

Читать полностью » В стене древнего храма Гёбекли-Тепе нашли каменную статую возрастом 12 тысяч лет сегодня в 16:13
Охотники-собиратели оставили послание потомкам: в древнем храме нашли загадочную статую

Археологи нашли в стене древнего комплекса Гёбекли-Тепе антропоморфную статую. Ученые предполагают, что это было ритуальное подношение.

Читать полностью » В гробнице Мужун Чжи нашли шкатулку с письменными принадлежностями эпохи Тан сегодня в 16:10
В могиле китайского князя нашли сокровище, о котором никто не подозревал

В гробнице сына последнего тогонского хана нашли редкий набор для каллиграфии. Он раскрывает тайны культурного влияния династии Тан.

Читать полностью » Подлёдные вулканы Антарктиды могут активироваться из-за быстрого таяния ледяных щитов сегодня в 15:39
Антарктида хранит не только пингвинов: подо льдами прячутся сотни потенциальных кратеров

Учёные предупреждают: таяние ледников не только повышает уровень моря, но и может пробудить спящие вулканы. Чем грозит эта связь климату?

Читать полностью » В Сиэтле создана установка Zap Energy, показавшая рост мощности в плазменных экспериментах сегодня в 14:39
Вулкан в контейнере: инженеры обещают реактор размером с фуру для целого квартала

Зап Energy пошла против правил: без магнитов и лазеров, на основе старой идеи Z-пинча. Но именно этот путь может приблизить человечество к синтезу.

Читать полностью » Вулкан Лемтежи у Клермон-Феррана используется для науки и туризма без риска извержения сегодня в 13:39
Здесь можно жарить маршмеллоу без риска: спящий вулкан Франции превратили в парк науки

Вулкан Лемтежи давно "уснул", но сегодня он остаётся уникальной "живой лабораторией" и туристическим центром, объединяющим науку и культуру.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Врачи предупредили: ожирение у животных повышает риск диабета и болезней сердца
Красота и здоровье
Дерматологи: сокращение числа косметических средств улучшает состояние кожи и снижает аллергические реакции
Дом
Лавровый лист помогает очищать воздух и устранять запахи в доме
Технологии
Xiaomi 17 обошёл iPhone 17 по времени работы батареи в независимом тесте
Авто и мото
ГИБДД разъяснила правила движения под светофором со стрелкой
Красота и здоровье
Гарвардский психолог: умеренный стресс улучшает производительность, но хронический вызывает расстройство
Наука
В Мандурии обнаружена эллинистическая гробница IV века до н. э.
Еда
Белокочанную капусту используют для салатов с морковью, яблоками, курицей и орехами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet