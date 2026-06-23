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клубничный мохито-чай
клубничный мохито-чай
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:17

Черный чай пьют для пользы, а получают проблемы: кому напиток лучше заменить

Компоненты чая могут провоцировать неприятные симптомы, а качество заварки имеет решающее значение, отметила интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. В беседе с изданием NewsInfo специалист предупредила об опасности чрезмерного употребления черного чая для людей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что эксперты в ходе мониторинга цен отметили существенное изменение стоимости чая на российском рынке. Согласно данным исследования, в период с июня 2025 по июнь 2026 года средняя цена на черный чай в магазинах снизилась почти на двадцать шесть процентов.

Несмотря на ценовую доступность, специалисты призывают внимательно относиться к составу продукта. По словам Шараповой, черный чай содержит высокие концентрации танинов и кофеина, которые могут негативно влиять на сердечно-сосудистую систему. Постоянный контроль состояния сосудов — это базовая необходимость для профилактики критических состояний, о чем подробно рассказывается в материале про артериальную гипертензию и ее симптомы.

"Черный чай как антиоксидант считается, но с другой стороны, при высоком давлении лучше ограничить. Либо вообще травяные чаи. Черный чай раздражает слизистую желудка", — отметила нутрициолог.

При выборе продукта эксперт советует отдавать предпочтение крупнолистовым сортам чая. Пренебрежение качеством сырья может привести к попаданию в организм нежелательных включений. В частности, это касается пакетированного чая, где измельченные частицы могут контактировать с материалом упаковки. В современном мире микропластик в организме становится все более обсуждаемой угрозой, так как полимерные соединения способны выделяться при заваривании кипятком.

"Пакетики содержат мелкие частицы пластика, они при нагреве содержатся в кипятке и оседают у нас в организме. Лучше все-таки выбирать чаи в рассыпчатом виде", — пояснила эксперт.

Специалист также подчеркнула, что головокружение после употребления крепкого чая может быть связано с резкими скачками артериального давления, аналогичными реакции организма на чрезмерное количество кофеина.

Чтобы нормализовать давление без лекарств, следует пересмотреть ежедневный рацион и ограничить напитки с высокой концентрацией стимулирующих веществ. Также важно помнить о состоянии пищеварительной системы, так как продукты, вызывающие изжогу, могут провоцировать дискомфорт в груди, который иногда ошибочно принимают за сердечные боли. Комплексный подход к анализу своего самочувствия помогает вовремя выявить причины нарушения сердечного ритма и не допустить прогрессирования хронических сбоев.

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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