Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:52

Тайная манипуляция на съёмках: почему Аронофски хотел вражды между Портман и Кунис

Даррен Аронофски пытался поссорить Портман и Кунис на съёмках "Чёрного лебедя"

Можно ли заставить актеров сыграть напряжение, подогрев его и за пределами кадра? Даррен Аронофски, автор психологического триллера "Черный лебедь", однажды решил проверить это на практике.

Американский режиссер в интервью Vogue признался, что намеренно пытался столкнуть Натали Портман и Милу Кунис, чтобы перенести их соперничество на экран. Актрисы играли балерин, чья борьба за главную роль в балете становится центром сюжета.

Режиссерский эксперимент

"Я пытался быть хитрым режиссером и вынуждать их спорить", — рассказал Аронофски.

По его словам, напряжение между героинями казалось настолько важным, что он стремился вызвать его и в реальной жизни.

Однако план провалился: актрисы не поддались на провокации.

"Мила и Натали очень быстро поняли, что я делаю, и стали надо мной подшучивать, так что это быстро стало понятной всем шуткой. Они обе очень умные и сразу же разгадали мой трюк", — добавил режиссер.

Воспоминания актрис

Сами исполнительницы главных ролей позднее рассказывали, что на съемках действительно ощущали дистанцию.

"Нас с Милой разлучали, и мы редко бывали вместе, когда не снимались", — вспоминала Портман.

Кунис же делилась другим эпизодом:
однажды режиссер сообщил ей, что Натали якобы работает по выходным, чтобы лучше танцевать. Но, уточнив у коллеги, актриса узнала, что та в это время отдыхала.

"Так мы и догадались, чем занимается Даррен", — призналась Мила.

"Черный лебедь" и его успех

Фильм вышел на экраны в 2011 году и сразу стал сенсацией. История о молодой балерине Нине, доведенной до безумия стремлением к совершенству и появлением соперницы в лице героини Кунис, получила восторженные отзывы критиков.

Картина собрала пять номинаций на "Оскар". Натали Портман удостоилась награды за лучшую женскую роль — для актрисы это стало одним из важнейших событий в карьере.

