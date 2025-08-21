Лето на Чёрном море не сдаётся: пляжный сезон продлится дольше обычного

Отпускники на Черноморском побережье могут быть спокойны: синоптики обещают, что тёплое лето задержится ещё минимум на пару недель. По данным прогностического центра "Метео", комфортная погода сохранится на курортах Сочи и Крыма до конца августа.

Что прогнозируют синоптики

Сочи : дневные температуры будут держаться в пределах +25…+27 °C , море остаётся тёплым и пригодным для купания.

Крым : воздух прогреется ещё выше — до +30 °C , осадков не ожидается.

Кубань: чёрноморские курорты региона сохранят курортный режим с комфортной температурой воды и воздуха.

Продление сезона

По словам Александра Шувалова, руководителя центра "Метео", курортный сезон в Сочи, Крыму и на Кубани завершится только в конце сентября или начале октября. Это значит, что у отдыхающих будет возможность наслаждаться морем и солнцем даже в начале осени.

Для туристов это значит

Идеальные условия для пляжного отдыха без изнуряющей жары.

Тёплое море и отсутствие осадков — редкая удача для второй половины августа.

Возможность продлить сезон отпусков и выбрать для поездки бархатный сентябрь.

Лето на Чёрном море продолжается: до конца августа туристов ждёт солнечная, сухая и тёплая погода. Тем, кто только планирует отпуск, самое время бронировать билеты и успеть застать идеальные дни курортного сезона.