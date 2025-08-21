Лето на Чёрном море не сдаётся: пляжный сезон продлится дольше обычного
Отпускники на Черноморском побережье могут быть спокойны: синоптики обещают, что тёплое лето задержится ещё минимум на пару недель. По данным прогностического центра "Метео", комфортная погода сохранится на курортах Сочи и Крыма до конца августа.
Что прогнозируют синоптики
-
Сочи: дневные температуры будут держаться в пределах +25…+27 °C, море остаётся тёплым и пригодным для купания.
-
Крым: воздух прогреется ещё выше — до +30 °C, осадков не ожидается.
-
Кубань: чёрноморские курорты региона сохранят курортный режим с комфортной температурой воды и воздуха.
Продление сезона
По словам Александра Шувалова, руководителя центра "Метео", курортный сезон в Сочи, Крыму и на Кубани завершится только в конце сентября или начале октября. Это значит, что у отдыхающих будет возможность наслаждаться морем и солнцем даже в начале осени.
Для туристов это значит
-
Идеальные условия для пляжного отдыха без изнуряющей жары.
-
Тёплое море и отсутствие осадков — редкая удача для второй половины августа.
-
Возможность продлить сезон отпусков и выбрать для поездки бархатный сентябрь.
Лето на Чёрном море продолжается: до конца августа туристов ждёт солнечная, сухая и тёплая погода. Тем, кто только планирует отпуск, самое время бронировать билеты и успеть застать идеальные дни курортного сезона.
