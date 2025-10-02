Чёрное море остывает быстрее обычного: курорты готовятся к неожиданному повороту сезона

Остатки теплого сезона на Черном море у побережья Краснодарского края постепенно уходят в прошлое. В октябре температура воды в Черном море заметно ниже, чем в прошлом году. Влияние этого изменения заметно на курортах, которые начали переходить в зимний режим, а для многих отдыхающих этот процесс важен для выбора, куда поехать.

Характеристика температуры воды

В октябре 2025 года Черное море остывает быстрее, чем годом ранее. Согласно данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воды на 2 октября составила от +19 до +21 градуса, что на несколько градусов ниже, чем в 2024 году, когда в это же время температура воды была на уровне +22 до +24 градусов.

Что касается популярных курортов, то:

Туапсе остается самым теплым местом на Черном море, с температурой воды до +21 градуса.

В Сочи и Новороссийске температура воды достигает +20 градусов.

Геленджик и Анапа немного холоднее — температура здесь составляет около +19 градусов.

Это отражает тенденцию быстрого охлаждения Черного моря в этом сезоне. Местные жители и туристы уже начинают готовиться к зимнему периоду, когда пляжный отдых уйдет на второй план.

Азовское море: остывание быстрее

Азовское море, как и в предыдущие годы, остывает значительно быстрее. В этом году температура воды в Азовском море уже упала до +14-+15 градусов в таких точках как Ейск и Темрюк. Это говорит о том, что купальный сезон здесь завершился гораздо раньше, чем в Черном море. В Приазовье туристы уже не ожидают тепла на водоемах, и многие пляжи начинают переходить на зимний режим.

Сравнение температуры воды в Черном и Азовском морях в октябре