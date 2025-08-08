Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Гигантская акула в океане
Гигантская акула в океане
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 11:24

Море есть, но акул нет: почему хищники обходят Чёрное море стороной

Акулы в Чёрном море: какие виды водятся и стоит ли бояться нападения

Каждое лето по черноморскому побережью разлетаются слухи: "Кто-то видел акулу!", "Там, говорят, плавник был!" Но если спросить специалистов, те только усмехнутся: акулы в Черном море? Опасные? Маловероятно.

Давайте разберёмся, почему крупнейшие морские хищники держатся от этих вод подальше — и какие акулы на самом деле здесь водятся.

Есть ли акулы в Черном море?

Да, акулы есть. Но не те, которых стоит бояться.

В Черном море обитают два небольших вида из семейства акуловых:

  • Катраны — аккуратные, осторожные и малочисленные.

  • Кошачьи акулы — миниатюрные, больше похожие на донных рыб.

Обе разновидности абсолютно не опасны для человека. Они пугливые, мелкие и предпочитают держаться подальше от людей и шума. Наоборот — это человек может нанести им вред, а не наоборот.

Почему крупные акулы не заходят в Черное море?

Мировые океаны не кажутся акулам слишком большими — они с лёгкостью преодолевают Гибралтарский пролив, не боятся Атлантики и даже любят тёплые воды Средиземного и Красного морей. Но вот до Черного моря они не добираются. Почему?

Причин несколько — и все они серьёзные.

1. Низкая солёность

Акулы предпочитают максимально солёную воду. Именно поэтому их так много в Красном море. Черное море же по уровню солёности уступает даже Балтийскому. И для многих видов акул оно физиологически неподходяще — такой состав воды может нарушить баланс солей в их организме.

2. Холодная вода

Черное море значительно холоднее, чем Средиземное, особенно на глубине. А крупным акулам вроде белой или тигровой для комфортной жизни необходим тёплый и стабильный климат. Да, они могут заплыть в более прохладные воды — но только если там будет вдоволь корма. А вот с этим тоже проблема…

3. Мало еды для крупных хищников

Акулам нужен обильный корм — рыба, морские млекопитающие. А вот в Черном море биомассы недостаточно, чтобы прокормить даже одну большую акулу, не говоря уже о популяции. Это слишком бедная экосистема для таких "гурманов".

4. Сероводород — скрытая угроза

Вот главный фактор, который делает Черное море фактически мёртвым для большинства морских обитателей: глубже 100 метров здесь начинается зона, наполненная сероводородом — ядовитым газом, лишающим воду кислорода. Ни рыбы, ни акулы не могут там существовать.

Получается, что:

  • Жизнь в Черном море сосредоточена на мелководье.

  • У акул, которым нужны глубины и охотничья территория, нет пространства для маневра.

  • А сама среда, насыщенная токсичными соединениями, отпугивает даже самых отчаянных хищников.

5. Босфор — "бутылочное горлышко"

Да, теоретически, акулы могут попасть в Черное море через Босфор из Средиземного. Но на практике этого не происходит. Течения, активное судоходство и насыщенность звуковой среды дезориентируют акул, не давая им продвинуться дальше.

Кто же остался? И есть ли повод для паники?

Даже самые опасные виды акул — белая, бычья, длиннокрылая, тигровая, мако — обходят Черное море стороной. Их инстинкты и врождённое чутьё подсказывают: это место не для них.

Так что, если вы отдыхаете на черноморском побережье и видите в воде плавник — скорее всего, это дельфин или фантазия. Катраны и кошачьи акулы не станут нападать — даже если случайно окажутся рядом.

Черное море — не то место, где стоит бояться встречи с большой акулой. У этих хищников достаточно причин, чтобы держаться подальше: от температуры до химического состава воды. И, похоже, они это прекрасно чувствуют.

