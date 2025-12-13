Чёрное море на грани большой игры: Эрдоган предупредил о сценарии без победителей

Черноморская повестка вновь оказалась в центре международных обсуждений на фоне продолжающихся противоречий вокруг безопасности и судоходства. Об этом сообщает ТАСС, передавая заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанное по возвращении из Ашхабада после участия в Международном форуме мира и безопасности.

Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Черное море не должно становиться пространством для эскалации конфликтов и демонстрации силы. По его словам, использование этого региона как инструмента давления или противостояния не отвечает интересам ни одной из сторон. Турецкий лидер акцентировал внимание на том, что подобный подход не принесет выгоды ни России, ни Украине.

"Черное море не должно рассматриваться в качестве арены для сведения счетов, это не принесет никакой пользы ни России, ни Украине. Все нуждаются в безопасности судоходства в Черном море, это необходимо обязательно обеспечить", — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По мнению турецкой стороны, именно обеспечение безопасности судоходства должно стать общей задачей, независимо от политических разногласий. Такой подход Анкара рассматривает как основу для снижения напряженности и предотвращения дальнейших осложнений в регионе.