Специалисты ВНИРО провели комплексный мониторинг прибрежных экосистем Черного моря и лиманов, сосредоточив внимание на состоянии популяций рапаны и нескольких видов креветок. Экспедиция проходила при благоприятных погодных условиях: температура воды зафиксирована на отметке 22 °C, что соответствует сезонным нормам.

Критическое засоление Витязевского лимана

Наиболее выраженные изменения зафиксированы в Витязевском лимане. Сравнение с данными летнего периода показало существенное падение уровня воды, сопровождавшееся образованием трещин на береговой линии. Соленость среды выросла с 64% до 84%, что в 2,7 раза превышает среднегодовые показатели.

Биологическим индикатором трансформации экосистемы стало появление в зоопланктоне жаброногого рачка артемии, способного существовать в условиях высокой концентрации солей. По мнению руководителя группы Александра Сёмика, такая динамика создает риски для биоразнообразия лимана. Для стабилизации среды потребуются конкретные гидротехнические меры: очистка водотоков и восстановление естественного стока.

Видовой состав и поведенческие особенности

В Кизилташских лиманах в ходе съемок были зафиксированы три вида креветок: обыкновенная, каменная и черноморская травяная. В акватории мыса Железный Рог также отмечено присутствие каменной креветки и двух видов рыб-собачек (обыкновенной и сфинкс). Растительный фон в лиманах представлен преимущественно энтероморфой.

Отдельное внимание исследователи уделили рапане. В ходе наблюдений установлено, что моллюск использует закапывание в песок как основной механизм адаптации и защиты от внешних воздействий. Собранные данные позволят уточнить программу мониторинга и проанализировать динамику численности ключевых видов в меняющихся условиях среды.