© Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:41

Курорт над бездной: почему 90% объёма Чёрного моря непригодно для жизни

Сероводород в Чёрном море превышает 3 млрд тонн — учёные

Чёрное море для большинства ассоциируется с курортами и пляжами, но его настоящая суть куда более тревожна. Под прозрачной гладью скрыт один из крупнейших природных резервуаров сероводорода в мире. Этот газ способен уничтожить всё живое вокруг, если выйдет на поверхность. Учёные называют Чёрное море уникальной природной аномалией и одновременно потенциальной "бомбой замедленного действия".

Море с двумя мирами

Главная особенность Чёрного моря — слабая связь с другими водоёмами. Узкие проливы Босфора и Дарданелл не обеспечивают достаточного водообмена, поэтому ниже 150 метров кислород полностью отсутствует. В таких условиях живут анаэробные бактерии, перерабатывающие органические остатки в сероводород.

Русские экспедиции XIX века впервые отметили характерный запах "тухлых яиц" с глубины. В начале XX века исследования на судне "Витязь" показали рекордные показатели — до 14 мг/л растворённого газа. Сегодня известно, что общий объём сероводорода в толще моря превышает 3 миллиарда тонн.

Жизнь и мёртвая зона

До глубины 150 метров вода насыщена кислородом, здесь обитает множество видов рыб, моллюсков и водорослей. Но ниже начинается безжизненная зона. Учёные называют границу между ними оклюзионным слоем — своеобразной "пробкой", которая удерживает газ. Пока этот баланс стабилен, опасность не проявляется. Но любое сильное нарушение может привести к тому, что сероводород поднимется вверх.

Влияние человека

Каждый год в Чёрное море поступает около 400 тысяч тонн органики из рек и сточных вод. Это усиливает процесс эвтрофикации — истощения кислорода в верхних слоях. Дополнительный риск создаёт изменение климата: нагрев поверхностных вод ослабляет границы между слоями и повышает вероятность их перемешивания.

Опасные прецеденты

История знает случаи локальных выбросов газа. В 1927 году землетрясение в Крыму вызвало подводные оползни и частичное перемешивание слоёв. В результате побережье накрыл резкий запах, десятки людей почувствовали удушье и сильное головокружение. Современные датчики также фиксируют локальные выбросы, особенно в сейсмоопасных районах.

Современный контроль

Сегодня за ситуацией следят международные исследовательские программы, включая Black Sea Ecosystem Recovery Programme. Учёные используют подводные станции, спутники и автономные аппараты. Их прогнозы варьируются: от локальных выбросов, уничтожающих рыбу, до маловероятных, но катастрофических сценариев массового отравления атмосферы.

Возможные последствия

Глобальный выброс сероводорода, по оценкам, способен привести к гибели флоры и фауны, сделав побережье непригодным для жизни. Даже без крайних сценариев уже сегодня страдают рыболовство и экосистемы прибрежной зоны.

Чёрное море и его уникальность

Похожие процессы происходят в Балтийском море и некоторых озёрах, но нигде масштабы не сопоставимы с Чёрным морем. Его особенность — огромная площадь, высокая концентрация населения на побережье и крайне нестабильное природное равновесие. Здесь соседствуют курортные пейзажи и скрытая угроза, о которой редко задумываются туристы.

Три интересных факта

  1. Чёрное море — крупнейший в мире бескислородный бассейн: 90% его объёма непригодно для жизни.
  2. В слоях с сероводородом почти не обитают рыбы, но здесь сохранились уникальные бактерии, изучаемые для биотехнологий.
  3. Некоторые учёные предполагают, что миф о Всемирном потопе связан именно с древними катастрофическими процессами в Чёрном море.

