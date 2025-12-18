Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Танкер разлив
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 12:07

Катастрофа ушла под воду, но последствия всплывают: Чёрное море не молчит

В Кубани зафиксировали 688 погибших дельфинов — Центр Дельфа

С момента экологической катастрофы в Керченском проливе ситуация с морскими млекопитающими на побережье Черного моря остается напряженной. В Краснодарском крае зафиксированы сотни случаев гибели китообразных, и этот показатель уже приближается к наивысшим значениям прошлых лет. Об этом сообщили специалисты Центра спасения дельфинов "Дельфа", которые продолжают мониторинг последствий происшествия.

Масштабы гибели китообразных

По данным наблюдений Центра "Дельфа", с декабря 2024 года на черноморском побережье Краснодарского края было обнаружено 688 погибших китообразных. Специалисты отмечают, что такая цифра близка к максимальным показателям, которые фиксировались в предыдущие годы наблюдений. При этом эксперты подчеркивают, что не все случаи гибели можно напрямую связать с разливом мазута из затонувших в Керченском проливе танкеров.

На смертность морских млекопитающих продолжают влиять и другие факторы. Среди них — рыболовство и случайный прилов дельфинов в сети, а также заболевания, развивающиеся на фоне хронического загрязнения морской среды промышленными, сельскохозяйственными и канализационными стоками. Часть выявленных случаев, как отмечают специалисты, относится к естественной смертности животных.

Аномальные всплески после катастрофы

Несмотря на совокупность факторов, в центре "Дельфа" указывают на нетипичную динамику после декабрьской аварии.

"Тем не менее, по нашей статистике мы могли видеть существенный всплеск погибших в первый месяц после катастрофы, ожидаемое увеличение павших в период сезона выбросов китообразных, в также их повышенное количество в конце октября и ноябре", — сообщили в организации.

Ранее, в ноябре, специалисты приводили данные о гибели 19 дельфинов за период с 21 октября по 27 ноября. Подобных масштабов выброса мертвых особей на берег в предыдущие годы не фиксировалось, что вызывает серьезную обеспокоенность у экологов и зоологов.

Отложенные последствия разлива

Эксперты подчеркивают, что делать окончательные выводы о влиянии разлива нефтепродуктов на популяцию китообразных пока рано. По данным научных исследований, последствия подобных катастроф нередко носят отложенный характер и могут проявляться в течение нескольких последующих лет.

Речь идет о росте заболеваемости, возможных вспышках эпизоотий, а также снижении рождаемости из-за накопления токсичных веществ в организмах животных. В центре "Дельфа" отмечают, что дальнейшие наблюдения и анализ данных будут иметь ключевое значение для оценки реального ущерба морской экосистеме Черного моря.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

